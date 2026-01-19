Leállt a távfűtés Kazincbarcikán, 500 lakásban melegvíz sincs

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 20:27 / FRISSÍTÉS: 2026. január 19. 20:27
A távhőrendszerben keletkezett hiba miatt január 19-én leállt a távfűtés Kazincbarcikán.
A távhőrendszerben keletkezett hiba miatt január 19-én leállt a távfűtés Kazincbarcikán - közölte hétfő este Facebook-bejegyzésben Szitka Péter, a város polgármestere. Mint írta, sikerült lokalizálni a távhővezeték meghibásodásának helyét, ugyanis a Barcika Szolg Kft. munkatársai hétfő délutánra megtalálták azt a területet, ahol a vezeték kilyukadt. A meghibásodás miatt több mint 500 háztartásban nem lesz fűtés- és melegvíz-szolgáltatás előreláthatólag még 24 órán át, a kimaradás a Csokonai utca 2. és 28. szám, a Mikszáth Kálmán utca 1. és 17. szám közötti épületeket, valamint a Székhelyóvodát érinti.

Fotó: 123RF

A szakemberek már végzik "a terület kiszakaszolását", és ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel, majd újraindítják a távfűtést a városban. Mivel ez a folyamat időbe telik, ezért "értékelhető fűtésre" a bejegyzés szerint éjszaka számíthatnak a kiszakaszolt területen kívül élő távhőfelhasználók - közölte.

Szitka Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy azoknak, akik nem tudják megoldani otthonukban az alternatív fűtést vagy nem tudnak rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél ideiglenesen szállást találni, megnyitják az Egressy Béni Művelődési központot melegedőként. A keddi óvodai ellátásról az intézmény ad tájékoztatást a szülőknek.

