Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy a baj: nehogy adj belőlük a babádnak, több tápszert is visszahívtak

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 07:34
Nestlé Hungária Kft.tápszer
Több csecsemőknek szánt tápszerre is lecsapott a fogyasztóvédelem, miután kiderült, hogy mikrobiológiailag szennyezettek. A visszahívott termékek súlyos étermérgezést is okozhatnak fogyasztás esetén.

A Nestlé Hungária Kft. immár másodjára jelentett be termékvisszahívást, miután 2025. december 10-én tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékekben az üzemi önellenőrzés során mikrobiológiai szennyeződést, a Bacillus cereus baktérium által termelt toxint mutattak ki.

A Nestlé több tápszerét is visszahívták.
A Nestlé több tápszerét is visszahívták / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 

Több tápszert is visszahívtak

Egy összetett belső vizsgálat megállapította, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó alapanyagból került a késztermékekbe, és további termékek is érintettek lehetnek. A vállalat ezért újabb visszahívásokról döntött, és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul kivonta az érintett tételeket a forgalomból, valamint megkezdte azok visszahívását.

A Bacillus cereus egy gyakori mikroorganizmus, melynek egyes törzsei, különösen csecsemőknél, súlyos ételmérgezést, hányást, hasmenést és levertséget okozhatnak rövid időn belül. A Nestlé Hungária Kft. tájékoztatása szerint a mai napig nem történt olyan megbetegedés, mely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben.

Az alábbi termékeket hívták vissza:

  • BEBA OPTIPRO 1 Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, 600 (gyártási tételszám: 51360346BA, 52650346BA)
  • LACTOGEN HARMONY 1 Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, 500 g (gyártási tételszám: 51530346BB, 51540346BA, 52730346BA)
  • BEBA EXPERTpro HA START Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer fehérje-hidrolizátumból, 600g (gyártási tételszám: 52810742A2, 51690742A2)
  • BEBA EXPERTpro HA 1 Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer fehérjehidrolizátumból, 600g (gyártási tételszám: 52810742A1)
  • BEBA EXPERTpro laktózmentes tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, 400 g (gyártási tételszám: 51150346AF, 53040346AB)
  • BEBA EXPERTpro HA SensiDuo, 600 g (gyártási tételszám: 51250742A1, 51260742A1, 52620742A1, 52890742A2, 51570742A1, 51560742A1)
  • BEBA EXPERTpro HA AR, 600 g (gyártási tételszám: 51570742A2, 52090742A1)
  • BEBA SUPREMEpro 1 Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer fehérjehidrolizátumból, 400g (gyártási tételszám: 51460742C3, 51710742C1)
  • BEBA SUPREMEpro 2 Tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer fehérjehidrolizátumból, 400g (gyártási tételszám: 52830742C1)
  • BEBA SUPREME 2 Tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer, 800g (gyártási tételszám: 51550742F1, 51550742F2, 52840742F3, 52850742F1)
  • Alfamino Start, 400 g Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer, születéstől kezdve (gyártási tételszám: 51190017Y2, 51200017Y1, 51680017Y2)
  • Alfamino Kids, 400 g Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer 1 éves kortól (gyártási tételszám: 52760017Y3, 51620017Y5)
  • Alfamino Kids vanília ízű, 400 g Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer 1 éves kortól (gyártási tételszám: 51770017Y1)

A termékek részletes listáját ide kattintva lehet megtekinteni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu