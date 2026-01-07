Nagy a baj: nehogy adj belőlük a babádnak, több tápszert is visszahívtak

Több csecsemőknek szánt tápszerre is lecsapott a fogyasztóvédelem, miután kiderült, hogy mikrobiológiailag szennyezettek. A visszahívott termékek súlyos étermérgezést is okozhatnak fogyasztás esetén.
A Nestlé Hungária Kft. immár másodjára jelentett be termékvisszahívást, miután 2025. december 10-én tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékekben az üzemi önellenőrzés során mikrobiológiai szennyeződést, a Bacillus cereus baktérium által termelt toxint mutattak ki.
Több tápszert is visszahívtak
Egy összetett belső vizsgálat megállapította, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó alapanyagból került a késztermékekbe, és további termékek is érintettek lehetnek. A vállalat ezért újabb visszahívásokról döntött, és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul kivonta az érintett tételeket a forgalomból, valamint megkezdte azok visszahívását.
A Bacillus cereus egy gyakori mikroorganizmus, melynek egyes törzsei, különösen csecsemőknél, súlyos ételmérgezést, hányást, hasmenést és levertséget okozhatnak rövid időn belül. A Nestlé Hungária Kft. tájékoztatása szerint a mai napig nem történt olyan megbetegedés, mely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben.
