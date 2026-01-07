Nagy a baj: nehogy adj belőlük a babádnak, több tápszert is visszahívtak

A Nestlé Hungária Kft. immár másodjára jelentett be termékvisszahívást, miután 2025. december 10-én tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékekben az üzemi önellenőrzés során mikrobiológiai szennyeződést, a Bacillus cereus baktérium által termelt toxint mutattak ki.

A Nestlé több tápszerét is visszahívták / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)

Több tápszert is visszahívtak

Egy összetett belső vizsgálat megállapította, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó alapanyagból került a késztermékekbe, és további termékek is érintettek lehetnek. A vállalat ezért újabb visszahívásokról döntött, és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul kivonta az érintett tételeket a forgalomból, valamint megkezdte azok visszahívását.

A Bacillus cereus egy gyakori mikroorganizmus, melynek egyes törzsei, különösen csecsemőknél, súlyos ételmérgezést, hányást, hasmenést és levertséget okozhatnak rövid időn belül. A Nestlé Hungária Kft. tájékoztatása szerint a mai napig nem történt olyan megbetegedés, mely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben.

Az alábbi termékeket hívták vissza:

BEBA OPTIPRO 1 Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, 600 (gyártási tételszám: 51360346BA, 52650346BA)

LACTOGEN HARMONY 1 Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, 500 g (gyártási tételszám: 51530346BB, 51540346BA, 52730346BA)

BEBA EXPERTpro HA START Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer fehérje-hidrolizátumból, 600g (gyártási tételszám: 52810742A2, 51690742A2)

BEBA EXPERTpro HA 1 Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer fehérjehidrolizátumból, 600g (gyártási tételszám: 52810742A1)

BEBA EXPERTpro laktózmentes tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, 400 g (gyártási tételszám: 51150346AF, 53040346AB)

BEBA EXPERTpro HA SensiDuo, 600 g (gyártási tételszám: 51250742A1, 51260742A1, 52620742A1, 52890742A2, 51570742A1, 51560742A1)

BEBA EXPERTpro HA AR, 600 g (gyártási tételszám: 51570742A2, 52090742A1)

BEBA SUPREMEpro 1 Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer fehérjehidrolizátumból, 400g (gyártási tételszám: 51460742C3, 51710742C1)

BEBA SUPREMEpro 2 Tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer fehérjehidrolizátumból, 400g (gyártási tételszám: 52830742C1)

BEBA SUPREME 2 Tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer, 800g (gyártási tételszám: 51550742F1, 51550742F2, 52840742F3, 52850742F1)

Alfamino Start, 400 g Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer, születéstől kezdve (gyártási tételszám: 51190017Y2, 51200017Y1, 51680017Y2)

Alfamino Kids, 400 g Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer 1 éves kortól (gyártási tételszám: 52760017Y3, 51620017Y5)

Alfamino Kids vanília ízű, 400 g Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer 1 éves kortól (gyártási tételszám: 51770017Y1)

A termékek részletes listáját ide kattintva lehet megtekinteni.