Járvány tört ki a magyar általános iskolában, rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el

Az Origo beszámolója szerint a balatonkenesei iskola főigazgatója, Vezér-Kósa Katalin úgy nyilatkozott nekik, hogy a hétfői napon 217 tanulóból 109-en hiányoztak, ez a szám keddre 130-ra emelkedett.

A keddi tanítási napon 10 gyereket az iskolából küldtünk haza

– fogalmazott az főigazgató.

A portál szerint a betegség miatt a technikai személyzet 4 főről 1 főre csökkent, így a fertőtlenítés az iskola nagy területe miatt kihívássá vált.

Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a járvány miatt

Az Origo azt írja, hogy a főigazgató a szülőkkel egyeztetve – a nemzeti köznevelési 2011. évi CXC. törvény szerint – 3 napos rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.

A szülők és az iskolaorvos tájékoztatása szerint a gyermekek influenzaszerű tünetek, koronavírus-fertőzés, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedés miatt maradtak otthon

– mondta Vezér-Kósa Katalin.

A Pilinszky János Általános Iskola teljes fertőtlenítést hajt végre hétfői nyitásig.