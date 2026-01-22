Járvány tört ki a magyar általános iskolában, rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el

Az Origo beszámolója szerint a balatonkenesei iskola főigazgatója, Vezér-Kósa Katalin úgy nyilatkozott nekik, hogy a hétfői napon 217 tanulóból 109-en hiányoztak, ez a szám keddre 130-ra emelkedett.
A keddi tanítási napon 10 gyereket az iskolából küldtünk haza
– fogalmazott az főigazgató.
A portál szerint a betegség miatt a technikai személyzet 4 főről 1 főre csökkent, így a fertőtlenítés az iskola nagy területe miatt kihívássá vált.
Az Origo azt írja, hogy a főigazgató a szülőkkel egyeztetve – a nemzeti köznevelési 2011. évi CXC. törvény szerint – 3 napos rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.
A szülők és az iskolaorvos tájékoztatása szerint a gyermekek influenzaszerű tünetek, koronavírus-fertőzés, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedés miatt maradtak otthon
– mondta Vezér-Kósa Katalin.
A Pilinszky János Általános Iskola teljes fertőtlenítést hajt végre hétfői nyitásig.
