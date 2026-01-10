Jövőkutató: csalás lehet a beteg szegedi buszsofőr története – Ne dőlj be!

Sokféle trükkre használják már a mesterséges intelligenciát (MI), de talán ez a legszörnyűbb. Gyomorforgató, miként próbálnak lájkokat, megosztásokat növelni egy kitalált szegedi buszsofőr történetével. Mégis, mi értelme ennek? Keleti Arthur jövőkutató szerint a könnyfakasztó Facebook-poszt egy adathalász tartalom.

Azt állítják egy bejegyzésben, hogy egy szegedi buszsofőr rosszul lett, de senki nem törődik vele. Nagyon úgy néz ki, hogy ez nem igaz / Képünk illusztráció: unsplash

Ki ez a szegedi buszsofőr?

Napok óta kering a Facebookon egy megrázó történet: egy szegedi buszsofőr, mindenki Lászlója egy ideig biztosan nem ül volán mögé, írják, mert nemrég az egyik buszmegállóban összeesett.

„Közel negyven éve ugyanazon az útvonalon járja be Szeged utcáit. Ismer minden kanyart, minden megállót, minden arcot – bár sokak számára ő maga még mindig láthatatlan. Sosem késett. Sosem volt betegszabadságon” – olvasható a január 4-ei bejegyzésben, majd jön a fordulat, amitől mindenki oszt, lájkol és követ: a 60 éves László napokkal azelőtt az utolsó megállónál összeesett és most kórházban van, de senki nem törődik vele.

Ma ott fekszik csendben. Egyedül. Senki sem kérdezi: Hol van László úr? Nincsenek látogatók. Nincsenek képeslapok. Nincs „köszönöm”. Ő ott volt. Mindig ott volt. Mindig elsőként indult útnak, és utolsóként tért vissza a végállomásra. Ne görgess tovább, ne légy közömbös. Állj meg – úgy, ahogy ő is megállt érted 40 éven át. Hagyj üzenetet: László úr, észrevettük Önt

– olvasható, amihez két manipulatív képet is megosztottak - a buszban a szegedi sofőr boldogan mosolyog, majd könnyes szemmel fekszik a kórházi ágyon, magányosan néz mindenkire.

A buszsofőr történetét egy nő osztotta meg - könnyen lehet, hogy álprofil -, azóta terjed a neten / Fotó: Facebook

A Volán-sofőr sorsa persze mindenkit megérint, és azonnal futótűzként terjed a története, ám hamar kiderül a kommentekből: a férfit szinte senki nem ismeri, sosem látták Szegeden. Mégis sajnálják és megosztják a posztot.

A baloldalon lévő személy létezését homály fedi, ezért inkább felismerhetetlenné tettük. A jobboldali képet valószínűleg mesterséges intelligenciával generálták / Fotó: Facebook

Csalás, dezinformáció, pénz

Hiszen épp ez a lényeg! Sok ezren jószándékúan haraptak a csalira, nem is sejtve, hogy a szegedi buszsofőr sosem létezett, csak az MI áll mögötte. Keleti Arthur jövőkutató szerint szándékos manipuláció az egész, a cél a kamu MI-buszsofőrrel pedig az internetes csalás ékes példája:

etetni a Facebook-algoritmust, hogy

a megosztásokkal,

lájkokkal

egyre több emberhez kerüljön a poszt.