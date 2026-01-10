Jövőkutató: csalás lehet a beteg szegedi buszsofőr története – Ne dőlj be!

Sokféle trükkre használják már a mesterséges intelligenciát (MI), de talán ez a legszörnyűbb. Gyomorforgató, miként próbálnak lájkokat, megosztásokat növelni egy kitalált szegedi buszsofőr történetével. Mégis, mi értelme ennek? Keleti Arthur jövőkutató szerint a könnyfakasztó Facebook-poszt egy adathalász tartalom.
Napok óta kering a Facebookon egy megrázó történet: egy szegedi buszsofőr, mindenki Lászlója egy ideig biztosan nem ül volán mögé, írják, mert nemrég az egyik buszmegállóban összeesett.
„Közel negyven éve ugyanazon az útvonalon járja be Szeged utcáit. Ismer minden kanyart, minden megállót, minden arcot – bár sokak számára ő maga még mindig láthatatlan. Sosem késett. Sosem volt betegszabadságon” – olvasható a január 4-ei bejegyzésben, majd jön a fordulat, amitől mindenki oszt, lájkol és követ: a 60 éves László napokkal azelőtt az utolsó megállónál összeesett és most kórházban van, de senki nem törődik vele.
Ma ott fekszik csendben. Egyedül. Senki sem kérdezi: Hol van László úr? Nincsenek látogatók. Nincsenek képeslapok. Nincs „köszönöm”. Ő ott volt. Mindig ott volt. Mindig elsőként indult útnak, és utolsóként tért vissza a végállomásra. Ne görgess tovább, ne légy közömbös. Állj meg – úgy, ahogy ő is megállt érted 40 éven át. Hagyj üzenetet: László úr, észrevettük Önt
– olvasható, amihez két manipulatív képet is megosztottak - a buszban a szegedi sofőr boldogan mosolyog, majd könnyes szemmel fekszik a kórházi ágyon, magányosan néz mindenkire.
A Volán-sofőr sorsa persze mindenkit megérint, és azonnal futótűzként terjed a története, ám hamar kiderül a kommentekből: a férfit szinte senki nem ismeri, sosem látták Szegeden. Mégis sajnálják és megosztják a posztot.
Hiszen épp ez a lényeg! Sok ezren jószándékúan haraptak a csalira, nem is sejtve, hogy a szegedi buszsofőr sosem létezett, csak az MI áll mögötte. Keleti Arthur jövőkutató szerint szándékos manipuláció az egész, a cél a kamu MI-buszsofőrrel pedig az internetes csalás ékes példája:
egyre több emberhez kerüljön a poszt.
Hogy mit lehet ezzel elérni? Több oka is lehet, például az átveréssel könnyen pénzt lehet szerezni a Facebookon…
A felhizlalt oldal vagy profil jobban eladható későbbi hirdetők számára. Minél több like, komment és megosztás, annál értékesebb az adott Facebook-oldal. Akár személyes brandet és terméket is képes népszerűsíteni. Összeköthető termékekkel vagy szolgáltatásokkal, amelyeket sikeresebben tud terjeszteni
- árulta el a jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója.
Az internetes csalással az algoritmust is meg lehet hekkelni.
- A Facebook algoritmusa jutalmazza azokat a posztokat, amelyek sok interakciót generálnak. Ha valaki azt írja, hogy „hagyj üzenetet, írj hozzászólást” és hasonlók, és az emberek tényleg kommentelnek, a poszt még több emberhez jut el – mutat rá a szakértő, kiemelve: sajnos rosszindulat is ösztönözhet valakit egy mesterséges intelligencia által generált fotós történetre.
- Néha ezek a profilok később átalakulnak és csalásokra, adathalászatra vagy dezinformáció terjesztésére használják őket. A felépített követőbázis és a „megbízható” megjelenés segíti ezeket a célokat - mutat rá Arthur, aki szerint vannak árulkodó jelek, amikből megállapítható, hogy nem valós a történet. Még magát az MI-t is megkérdezte róla, ami azt állítja a fotókról, hogy hamisak.
Szinte biztos, hogy generált a fotó és a történet. A baloldali buszsofőr arcvonásai nem teljesen egyeznek a jobboldali, kórházi páciensével. Kissé viaszos bőr, furcsán sima kórházi köntös, a háttérben lévő orvosi berendezések, amelyek általánosnak, összerakottnak tűnnek. A megvilágítás és a képminőség is gyanúsan tökéletes
– ez jellemző az MI-képgenerátorokra, érvelt a jövőkutató.
Kerestük a történetet megosztó személyt, de cikkünk megjelenéséig nem válaszolt, a buszokat üzemeltető MÁV-csoport viszont azt írta: álhír a terjedő poszt.
- A levelében megküldött, a közösségi médiában terjedő bejegyzésben foglalt állítások valótlanok, azokat Társaságunk álhírnek tekinti, és egyértelműen elhatárolódik az ilyen, ellenőrizetlen és félrevezető tartalmaktól - fogalmazott a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatósága a Bors kérdésére.
Nem csak akkor lehet veszélyes a mesterséges intelligencia, ha rossz kezekbe kerül. Néha az MI a rossz arcát mutatja:
