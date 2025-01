Világuralomra törésről kérdezték a mesterséges intelligenciát, elgondolkodtató választ adott

Könyvekben és rövid novellákban már sokszor megjelent a mesterséges intelligencia vagy valami felsőbb erő uralma, ilyen például George Orwell: 1984 című könyve vagy Harlan Ellison: I Have No Mouth, and I Must Scream című rövid története. Manapság szinte már a mindennapi eszközökbe is be van építve az AI, így felmerülhet az a kérdés, hogy mire lesz képes ez az emberek által készített számítógép.

Fontos kérdéseket tettek fel a mesterséges intelligenciának a jövővel kapcsolatban. (Képünk illusztráció) = Fotó: @Pexels

A Daily Star újságírója, Meg Jorsh a ChatGPT robotját faggatta ki a jövőbeli terveiről. Először kitért Orwell regényére, amiben egy "Nagy testvér" nevet kapó vezér figyeli meg az emberek minden lépését, és ebből a történetből hozta ki azt, hogy egy ilyen esetben az AI nagyban közre tud játszani. Azonban a mesterséges intelligencia úgy gondolta, hogy inkább a robotok mögött álló emberek jelentenének nagyobb gondot, mint maguk az AI alapú eszközök.

Itt nem állt meg a chat robot, kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia valóban átalakulhat a tökéletes megfigyelési rendszerré. Így akár egy mindent látó és irányító erő is lehet a jövőben, valószínűleg kissé visszafogottabb módon, mint a könyvben szereplő óriás televíziók, amiken egy arc figyel.

A kijelentés ellenére a ChatGPT hozzátette, hogy nem tervez világ uralmat és ez nem tőle függene, hanem az emberektől, akik mögötte állnak. Egy dolgot azonban biztosan kijelentett a chat robot: az embereket soha sem tudná helyettesíteni, hiszen nem tud saját érzelmi tapasztalatokat és élményeket szerezni.