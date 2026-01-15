A svájci tragédia áldozatainak családjaival találkozott Leó pápa

XIV. Leó pápa találkozott az újév estéjén történt svájci tragédia olasz áldozatainak családjaival. Az egyházfő megható beszédet intézett a hozzátartozókhoz, kihangsúlyozva, hogy Isten nem hagyta el őket.

A svájci tragédia áldozatainak családjával találkozott Leó pápa. Fotó: AFP

A tűz a svájci síparadicsomban, a Crans-Montana-ban található Le Constellation bárban tört ki január 1-jén a hajnali órákban, és összesen 40 ember életét követelte. További 116 ember megsérült, közülük 83-at súlyos égési sérülésekkel kezeltek.

A svájci tragédia áldozatinak hozzátartozóihoz szólt Leó pápa

A tragédia áldozatai a világ minden tájáról érkeztek, közülük 6 elhunyt és 10 sérült olasz volt, akiknek családjaival Leó pápa találkozott.

Mélységesen meghat és lesújt, hogy ebben a nagy fájdalommal és szenvedéssel teli időszakban találkozhatok Önökkel, kedves családok. Egyik legkedvesebb, legjobban szeretett hozzátartozójuk rendkívüli fájdalom járó katasztrófában vesztette életét, vagy hosszú időre kórházba került, miközben testét eltorzította egy szörnyű tűz, amely megrázta az egész világot.

- mondta a hozzátartozóknak a Vatikánban az egyházfő.

Leó pápa beszédében kihangsúlyozta, hogy az elszenvedett megpróbáltatások ellenére Isten nem hagyta el őket. Ugyanakkor elismerte, hogy puszta szavai ereje korlátozott a rendkívüli fájdalom fényében.

Mit lehet mondani egy ilyen helyzetben? Milyen értelmet lehet adni az ilyen eseményeknek? Hol lehet olyan vigaszt találni, amely méltó ahhoz, amit éreznek, nem üres és felszínes szavakban, hanem olyanban, amely mélyen megérinti az embert és újraéleszti a reményt?

Mindeközben a nyomozók továbbra is igyekeznek pontosan feltárni, mi történt szilveszter éjszakáján Crans-Montana-ban - írta a Daily Mail.