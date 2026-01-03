Azonosították a svájci tragédia első áldozatait

Korábban már írtunk róla, hogy hatalmas tűz ütött ki Crans-Montana város Constellation nevű bárjában. Legutóbbi hírek szerint 47-en vesztették életüket a több mint száz ünneplő közül. A svájci tragédia első négy áldozatát sikerült azonosítani.

A svájci tragédia első négy áldozatát azonosították Fotó: AFP

Négy áldozat kilétére derült fény, akik elhunytak a svájci tragédia során

A rendőrség azonosította az első négy holttestet, két svájci nőt és két svájci férfit. A két nő 16 és 21 évesek, a férfiak pedig 16 és 18 évesek voltak.

Holttestüket visszaadták a családjuknak. A valais-i kantoni rendőrség közleménye szerint a rendőrök és a Törvényszéki Orvostani Intézet kiterjedt munkája tette lehetővé az azonosítást, és a többi áldozat azonosítására irányuló munka folytatódik.

Az előzetes vizsgálatok szerint amiatt ütött ki a tűz, mert a tortán lévő csillagszórókat túl közel vitték a mennyezethez, a svájci elnök pedig a katasztrófát az ország által átélt egyik legsúlyosabb tragédiának nevezte - írja a BBC.

Wallis kanton főügyésze, Beatrice Pilloud bejelentette, hogy vizsgálat indult a tűz pontos okának felderítésére. Pénteken a rendőrség közölte, hogy 113 sérültet azonosítottak, köztük 71 svájci, 14 francia és 11 olasz állampolgárt. Közülük az egyik a 17 éves olasz golfozó, Emanuele Galeppini.