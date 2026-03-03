Zendaya napjaink legszexibb színészét is kikosarazta Tom Holland kedvéért

Keresve is alig találnánk nagyobb sztárduót jelenleg Hollywoodban Zendaya és Tom Holland páratlan párosánál. Az Indul a risza! sztárja és a Marvel Filmuniverzum álarcos jótevője már tíz évvel ezelőtt összeboronálta a sajtó, ám kettejük kapcsolata végül csak 2021-ben vette kezdetét. Addig viszont olyannyira komoly kérőfelhozatal állt sorban Zendaya kegyeiért, melyhez hasonlót maximum az Odüsszeiában olvashattunk. Máris mutatjuk, kiket kosarazott ki a színésznő, mielőtt Tom Hollandnak kimondta volna a boldogító igent.

Zendaya Tom Hollandban lelte meg a másik felét, Pókember előtt viszon többen is szerették volna elcsábítani a sztárszínésznőt (Fotó: AFF/PA Images)

Háttértáncos a célkeresztben

Mielőtt Hollywood felfigyelt volna a Disney Indul a risza! címre hallgató táncosműsorának főszereplőjére, Zendaya az átmeneti időszakban rendre videóklipekben tűnt fel. Az egyik ilyen vendégszerepléséből aztán hirtelen fellángoló tiniszerelem lett. Legalábbis ezt írták az újságok még 2013-ban, ám a színésznő végül évekkel később cáfolta, hogy valaha is együtt lett volna Trevor Jacksonnal, az előző évtized röpke hírnevű popénekesével.

Bár a kép is arról árulkodik, hogy mintha több lett volna Trevor Jackson és Zendaya között, végül ezt a színésznő tagadta (Fotó: Tammie Arroyo)

Zendayát ezt követően már nem táncstúdiókban, hanem futballstadionok lelátóján lehetett kiszúrni, hiszen 2016-tól hozták hírbe Odell Beckham Jr-ral, a népszerű amerikaifutball-játékossal. Noha a Tom Holland-féle pletykák is már ekkoriban kezdtek szárnyra kelni, Zendayát és az akkoriban a New York Giants csapatát erősítő elkapót többször is nyilvános helyen kapták lencsevégre, ámde hivatalosan sosem erősítették meg, hogy lenne köztük bármi. Mi több, a Golden Globe-díjas színésznő édesapja egyenesen tagadta, hogy lánya a focistával szűrte volna össze a levet.

Hiába hozták hírbe már 2016-ban Tom Hollanddal, ez a sztárfocista, Odell Beckham Jr. is csapta Zendayának a szelet akkoriban (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE)

Zendaya euforikus állapotokban

Az addigi himihumizást végül 2019-ben egy igazi sztárbomba detonációja szakította meg Zendaya magánéletében. Tudniillik 2018-ban vette kezdetét az HBO Max-sorozatok egyik legnépszerűbb darabjának számító, hamarosan újabb évaddal jelentkező Eufória forgatása. A sorozat Zendaya mellett pedig olyan sztárokat nevelt ki, mint a magából mindig sokat mutató Sydney Sweeney vagy a széria alfahímje, az azóta Oscar-jelölt színésszé és napjaink legnépszerűbb szívtiprójává vált Jacob Elordi. Cikkünk alanya pedig utóbbival került sokkal közelebbi viszonyba, mint holmi munkatársi kapcsolat. A műsor két húzónevéről ugyanis hét évvel ezelőtt több lesifotó is készült, melyeken az látható, hogy együtt lazítanak Görögország partjainál egy luxushajón.