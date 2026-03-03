Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zendaya napjaink legszexibb színészét is kikosarazta Tom Holland kedvéért

Jacob Elordi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 20:45
Tom HollandkapcsolatZendayaházasság
Főhet a férfiak feje, végleg elkelt Hollywood legfelkapottabb színésznője. Zendaya és Tom Holland titokban mondták ki egymásnak a boldogító igent, azonban az oltárhoz nagyon hosszú út vezetett mindkettejük, de különösen az egykori Disney-sztár számára.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Keresve is alig találnánk nagyobb sztárduót jelenleg Hollywoodban Zendaya és Tom Holland páratlan párosánál. Az Indul a risza! sztárja és a Marvel Filmuniverzum álarcos jótevője már tíz évvel ezelőtt összeboronálta a sajtó, ám kettejük kapcsolata végül csak 2021-ben vette kezdetét. Addig viszont olyannyira komoly kérőfelhozatal állt sorban Zendaya kegyeiért, melyhez hasonlót maximum az Odüsszeiában olvashattunk. Máris mutatjuk, kiket kosarazott ki a színésznő, mielőtt Tom Hollandnak kimondta volna a boldogító igent.

Zendaya Tom Holland 'Spider-Man: No Way Home' Los Angeles Premiere
Zendaya Tom Hollandban lelte meg a másik felét, Pókember előtt viszon többen is szerették volna elcsábítani a sztárszínésznőt (Fotó: AFF/PA Images)

Háttértáncos a célkeresztben

Mielőtt Hollywood felfigyelt volna a Disney Indul a risza! címre hallgató táncosműsorának főszereplőjére, Zendaya az átmeneti időszakban rendre videóklipekben tűnt fel. Az egyik ilyen vendégszerepléséből aztán hirtelen fellángoló tiniszerelem lett. Legalábbis ezt írták az újságok még 2013-ban, ám a színésznő végül évekkel később cáfolta, hogy valaha is együtt lett volna Trevor Jacksonnal, az előző évtized röpke hírnevű popénekesével.

Teen Vogue's Young Hollywood Party - Los Angeles
Bár a kép is arról árulkodik, hogy mintha több lett volna Trevor Jackson és Zendaya között, végül ezt a színésznő tagadta (Fotó: Tammie Arroyo)

Zendayát ezt követően már nem táncstúdiókban, hanem futballstadionok lelátóján lehetett kiszúrni, hiszen 2016-tól hozták hírbe Odell Beckham Jr-ral, a népszerű amerikaifutball-játékossal. Noha a Tom Holland-féle pletykák is már ekkoriban kezdtek szárnyra kelni, Zendayát és az akkoriban a New York Giants csapatát erősítő elkapót többször is nyilvános helyen kapták lencsevégre, ámde hivatalosan sosem erősítették meg, hogy lenne köztük bármi. Mi több, a Golden Globe-díjas színésznő édesapja egyenesen tagadta, hogy lánya a focistával szűrte volna össze a levet.

Les célébrités dans les tribunes lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2025
Hiába hozták hírbe már 2016-ban Tom Hollanddal, ez a sztárfocista, Odell Beckham Jr. is csapta Zendayának a szelet akkoriban (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE)

Zendaya euforikus állapotokban

Az addigi himihumizást végül 2019-ben egy igazi sztárbomba detonációja szakította meg Zendaya magánéletében. Tudniillik 2018-ban vette kezdetét az HBO Max-sorozatok egyik legnépszerűbb darabjának számító, hamarosan újabb évaddal jelentkező Eufória forgatása. A sorozat Zendaya mellett pedig olyan sztárokat nevelt ki, mint a magából mindig sokat mutató Sydney Sweeney vagy a széria alfahímje, az azóta Oscar-jelölt színésszé és napjaink legnépszerűbb szívtiprójává vált Jacob Elordi. Cikkünk alanya pedig utóbbival került sokkal közelebbi viszonyba, mint holmi munkatársi kapcsolat. A műsor két húzónevéről ugyanis hét évvel ezelőtt több lesifotó is készült, melyeken az látható, hogy együtt lazítanak Görögország partjainál egy luxushajón.

EXCLUSIVE: Inseparable Couple Zendaya and Jacob Elordi Head Out for an Iced Coffee in New York City.
A Zendaya-filmek és sorozatok kiemelkedő darabjának számító Eufória nemcsak a sikert, hanem a szerelmet is meghozta a színésznő életébe (Fotó: TheImageDirect.com)

A kapcsolatuk viszont alig volt több holmi egynyári kalandnál, a románc ugyan még kitartott néhány hónapig, a napsugarak eltűnésével az érzelmek is elfakultak közöttük. Zendaya végül 2020 februárjában tette ki a napjainkban már Margot Robbie után sóvárgó Elordi szűrét, miután a férfi állítólag nem éppen olyan életet élt, amivel kiválóan lehetne illusztrálni a hűség szót az értelmező kéziszótárban.

Férj és feleség együtt a vásznon

Zendayát viszont azóta megtalálta a biztos szerelem, sőt, a frissen összeházasodott sztárduót hamarosan nem is egy, hanem rögtön két filmben is láthatjuk együtt szerepelni.

Először Christopher Nolan Odüsszeia című hőseposzában tűnnek fel, majd két héttel később, július 30-án már a híres falmászó, azaz Pókember negyedik fejezetében, a Vadiúj napban osztozhatnak a vásznon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu