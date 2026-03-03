Zendaya napjaink legszexibb színészét is kikosarazta Tom Holland kedvéért

Keresve is alig találnánk nagyobb sztárduót jelenleg Hollywoodban Zendaya és Tom Holland páratlan párosánál. Az Indul a risza! sztárja és a Marvel Filmuniverzum álarcos jótevője már tíz évvel ezelőtt összeboronálta a sajtó, ám kettejük kapcsolata végül csak 2021-ben vette kezdetét. Addig viszont olyannyira komoly kérőfelhozatal állt sorban Zendaya kegyeiért, melyhez hasonlót maximum az Odüsszeiában olvashattunk. Máris mutatjuk, kiket kosarazott ki a színésznő, mielőtt Tom Hollandnak kimondta volna a boldogító igent.
Mielőtt Hollywood felfigyelt volna a Disney Indul a risza! címre hallgató táncosműsorának főszereplőjére, Zendaya az átmeneti időszakban rendre videóklipekben tűnt fel. Az egyik ilyen vendégszerepléséből aztán hirtelen fellángoló tiniszerelem lett. Legalábbis ezt írták az újságok még 2013-ban, ám a színésznő végül évekkel később cáfolta, hogy valaha is együtt lett volna Trevor Jacksonnal, az előző évtized röpke hírnevű popénekesével.
Zendayát ezt követően már nem táncstúdiókban, hanem futballstadionok lelátóján lehetett kiszúrni, hiszen 2016-tól hozták hírbe Odell Beckham Jr-ral, a népszerű amerikaifutball-játékossal. Noha a Tom Holland-féle pletykák is már ekkoriban kezdtek szárnyra kelni, Zendayát és az akkoriban a New York Giants csapatát erősítő elkapót többször is nyilvános helyen kapták lencsevégre, ámde hivatalosan sosem erősítették meg, hogy lenne köztük bármi. Mi több, a Golden Globe-díjas színésznő édesapja egyenesen tagadta, hogy lánya a focistával szűrte volna össze a levet.
Az addigi himihumizást végül 2019-ben egy igazi sztárbomba detonációja szakította meg Zendaya magánéletében. Tudniillik 2018-ban vette kezdetét az HBO Max-sorozatok egyik legnépszerűbb darabjának számító, hamarosan újabb évaddal jelentkező Eufória forgatása. A sorozat Zendaya mellett pedig olyan sztárokat nevelt ki, mint a magából mindig sokat mutató Sydney Sweeney vagy a széria alfahímje, az azóta Oscar-jelölt színésszé és napjaink legnépszerűbb szívtiprójává vált Jacob Elordi. Cikkünk alanya pedig utóbbival került sokkal közelebbi viszonyba, mint holmi munkatársi kapcsolat. A műsor két húzónevéről ugyanis hét évvel ezelőtt több lesifotó is készült, melyeken az látható, hogy együtt lazítanak Görögország partjainál egy luxushajón.
A kapcsolatuk viszont alig volt több holmi egynyári kalandnál, a románc ugyan még kitartott néhány hónapig, a napsugarak eltűnésével az érzelmek is elfakultak közöttük. Zendaya végül 2020 februárjában tette ki a napjainkban már Margot Robbie után sóvárgó Elordi szűrét, miután a férfi állítólag nem éppen olyan életet élt, amivel kiválóan lehetne illusztrálni a hűség szót az értelmező kéziszótárban.
Zendayát viszont azóta megtalálta a biztos szerelem, sőt, a frissen összeházasodott sztárduót hamarosan nem is egy, hanem rögtön két filmben is láthatjuk együtt szerepelni.
Először Christopher Nolan Odüsszeia című hőseposzában tűnnek fel, majd két héttel később, július 30-án már a híres falmászó, azaz Pókember negyedik fejezetében, a Vadiúj napban osztozhatnak a vásznon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.