Megrázó fotó került elő a svájci tragédiáról, így keletkezett a tűz

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 06:46 / FRISSÍTÉS: 2026. január 02. 06:52
A legfrissebb hírek szerint nőtt a halálos áldozatok száma. A svájci tragédia körülményeit vizsgálják.
Mintegy 40 ember vesztette életét, és legkevesebb 115-en megsérültek abban a tűzvészben, amely újév hajnalán pusztított a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában - közölték csütörtökön a hatóságok, hozzátéve, hogy a halálos áldozatok száma is nőhet még, azonosításuk pedig napokig eltarthat. A svájci Crans-Montanában található Le Constellation Bar and Lounge tulajdonosai állítólag „teljes sokkban” vannak a szilveszteri ünneplés során kitört pusztító tűz után. A svájci tragédia körülményeit vizsgálják.

A svájci tragédia körülményeit vizsgálják
A svájci tragédia körülményeit vizsgálják / Fotó: Unslpash

Rémisztő fotó került elő a svájci tragédiáról

Egy közösségi médiában megosztott megrázó fénykép állítólag azt a pillanatot örökíti meg, amikor a végzetes tűz keletkezett a svájci éjszakai szórakozóhelyen a szilveszteri ünnepség alatt.
A Crans-Montanában, Svájc egyik előkelő síközpontjában található bárban a legfrissebb hírek szerint 47 ember vesztette életét. A feltételezések szerint a tragédiát pezsgősüvegekbe helyezett csillagszórók okozhatták. A bár tulajdonosairól úgy tudni, hogy „teljesen megrendültek”, miközben az áldozatok családtagjai továbbra is kétségbeesetten kutatnak eltűnt szeretteik után a helyszínen.

Az egyik legfrissebb, a közösségi médiában terjedő fényképen látható, hogy az épület mennyezetének egy része lángokban áll – a beszámolók szerint ekkor érintkezhetett a csillagszóró a mennyezettel. A tűz ezt követően rendkívül gyorsan terjedt tovább, és elnyelte az egész szórakozóhelyet, amely a hírek szerint egy 2015-ös felújítás előtt elhagyatott épület volt.

A Daily Mail értesülései szerint a bár tulajdonosa egy francia házaspár. A párt szorgalmas vállalkozóként ismerik, a környéken további két éttermet is üzemeltetnek. A bár üzemeltetését jelenleg vizsgálják, mivel a kis alagsori helyiség kialakítását több szakértő „előre borítékolható katasztrófának” nevezte. Sok szülő kétségbeesetten keresi gyermekét a tűzeset után. A síparadicsomban az éjszaka folyamán számos család kutatta át a környéket. Beszámolók szerint az édesanyák és édesapák a környék összes kórházát felhívták abban a reményben, hogy megtalálják eltűnt gyermekeiket.

Svájc ötnapos nemzeti gyászt hirdetett a tűzeset áldozataiért. Csütörtöktől országszerte félárbocra eresztették a zászlókat.


 

 

