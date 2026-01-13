Ónos eső: rendkívüli felhívást tett közzé a Kormányzati Tájékoztatási Központ

Az ország Észak-keleti területén, a Győr-Budapest-Szeged sávban ónos eső, fagyott eső hullik az előrejelzés szerint a következő órákban fokozatosan gyengülő intenzitással.

Figyeljék a meteorológiai szolgálat veszélyjelzéseit, az érintett területre, területen senki ne induljon útnak, a biztonság az első!

Kiadó: Kormányzati Tájékoztatási Központ