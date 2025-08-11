Kiderült: ilyen dokumentumokra lesz majd szükség az Otthon Start hitel igényléséhez

Hatalmas érdeklődés övezi a kormány új, 3%-is lakásteremtési lehetőségét. Az előrelátók már most ingatlanokat nézegetnek és készülnek a szeptemberre, mikor is benyújthatók lesznek az Otthon Start hitelkérelmek a bankoknál. Aki addig sem tétlenkedne, ezeket a dokumentumokat érdemes beszereznie, amik jól jönnek majd az igénylésnél!
Mik az Otthon Start hitel felvételének feltételei?
A fix 3%-os lakáshitelt azok a magyar állampolgárok igényelhetik, akik betöltötték a 18 éves életkort, büntetlen előéletűek, köztartozás mentesek és legalább 2 éves társadalombiztosítási (TB) jogviszonyuk van. Ezek mellett pedig meg kell majd felelni a választott bank hitelfelvételi szabályainak is, amik például a következők lehetnek a money.hu szerint:
a hitel lejártakor 70-75 éves életkor,
cselekvőképesség.
magyarországi bejelentett lakcím,
jövedelem (de legalább minimálbér) igazolása,
tiszta KHR-státusz (nem lehet negatív információ az igénylőről a Központi Hitelinformációs Rendszerben)
megfelelő önerő igazolása.
Ezeknek a feltételeknek való megfelelőséget pedig igazolni is tudni kell majd. Az ehhez szükséges iratokat pedig már akár előre is be lehet szerezni!
Konkrétan milyen dokumentumokra lehet majd szükség a hitelkérelem benyújtásakor?
személyazonosító okmány (személyi, útlevél, jogosítvány)-ezek érvényességét nem árt előre leellenőrizni,
lakcímkártya,
adókártya (adóigazolvány, ideiglenes adóigazolvány vagy hatósági bizonyítvány),
adásvételi szerződés,
erkölcsi bizonyítvány,
a tulajdoni lap másolata,
munkaviszony igazolás vagy a foglalkoztató által kiállított igazolás, egyéni vállalkozói igazolás.
Hogyan lehet és mikor érdemes ezeket a dokumentumokat beszerezni?
A hitel igényléséhez biztosan szükség lesz egy 30 napnál nem régebbi TB jogviszony igazolásra. Ezt a tartózkodási helyünk szerinti kormányhivatalnál lehet majd kikérni személyesen, e-papíron vagy postai úton egy igénylőlap kitöltését követően. A beszerzésével addig érdemes várni, amíg a kormányhivatalok oldalán megjelenik az Otthon Start lakáshitelhez szükséges igazolás igénylőlapja. Aki nem biztos benne, hogy megvan a 2 éves jogviszonya, az díjmenetesen előre leellenőrizheti személyesen a kormányhivatalokban, vagy online az Ügyfélkapun keresztül, Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazás segítségével - írja a Ripost.
A köztartozás mentességről a NAV-tól kérhető majd igazolás. Ez az úgynevezett nullás igazolás 15 napig érvényes és itt igényelhető. A közel két hetes érvényesség miatt ezt az iratot a többi irat beszerzése után érdemes megkérni.
Egy bankszámlakivonatra is szükség lehet, ha nem a saját bankunknál igényeljük az Otthon Start hitelt. Ezt a dokumentumot is be lehet szerezni online, akár a bankunk applikációján keresztül is. Fontos tudni, hogy általában 3-6 havi kivonatot kérnek a bankok.
Munkaviszony igazolást a munkáltatónktól kérhető. Fontos, hogy legalább 3-6 hónapja kell a jelenlegi munkahelyünkön dolgozni egy ilyen jellegű hitel igényléséhez, a próbaidőt, felmondási időt a legtöbb bank ugyanis nem fogadja el munkaviszonynak.
A hiteles tulajdoni lapot pedig itt lehet letölteni a megvásárolni kívánt ingatlanra vonatkozóan, első alkalommal ingyenesen, de az eladó is átadhatja nekünk az adás-vételi szerződés megkötésekor. Ez utóbbi dokumentumot szintén magunkkal kell majd vinni a bankba, méghozzá az aláírását követő 180 napon belül.
A büntetlen előélet igazolásához egy erkölcsi bizonyítványra is szükség lesz majd, ami ingyenesen beszerezhető a DÁP mobilalkalmazásból, vagy a magyarorszag.hu-n keresztül. Egy ilyen dokumentum 90 napig érvényes!
