Már csak perceink vannak hátra – kiadták a riasztást az országra

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 07:39
Riasztáscsapadékidőjárás
Ismét lecsap az országra az ónos eső.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet. 

Fotó: Balogh Zoltán

Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet. 

Amennyiben az HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követhetni. 
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
