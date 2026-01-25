Már csak perceink vannak hátra – kiadták a riasztást az országra

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet.
Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.
Amennyiben az HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követhetni.
