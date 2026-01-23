Most jött az Operatív Törzs rendkívüli közleménye: az ónos eső miatt átmenetileg ez a 19 település nem érhető el busszal

A meteorológiai előrejelzések szerint az ország északkeleti részén szombaton is ónos eső várható. Fokozott erővel folytatódik a tűzifa kiszállítása azoknak, akik a rendkívüli hideg miatt arra rászorulnak. A kormány által biztosított tüzelő kiosztását az önkormányzatok végzik.

Az Operatív Törzs azt kéri, hogy az autósok fokozott figyelemmel közlekedjenek az ónos esővel érintett területen. Útnak indulás előtt érdemes tájékozódni az útviszonyokról az https://www.utinform.hu/ oldalon, a meteorológiai riasztásokról pedig a https://met.hu/ oldalon. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal, a VOLÁN-járatok több tucat megállót nem érintenek. Az ónos eső miatt átmenetileg 19 település (Babarcszőlős, Cún, Drávacsepely, Drávapiski, Erdősmárok, Ivánbattyán, Ipacsfa, Kemse, Kisjakabfalva, Lúzsok, Maráza, Pincefalu, Palkonya, Piskó, Szaporca, Szemely, Tésenfa, Villánykövesd, Zaláta) nem érhető el busszal. További 7 település egy-egy megállójában nem állnak meg a buszok. Elzárt település nincs az országban.

Az ország valamennyi vasútvonalán zavartalan a forgalom, sehol nem okoz fennakadást az időjárás.

Az Operatív Törzs intézkedése alapján tovább folytatódik a tűzifa kiszállítása a rászorulók számára. 1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek az elmúlt időszak rendkívüli hideg időjárása miatt elfogyott a tüzelőjük. A települési tűzifa igények kiszolgálása folyamatosan zajlik, az önkormányzatok feladata eljuttatni a kormány által biztosított tüzelőt a rászorulókhoz. Amennyiben az időjárás az elkövetkezőkben is indokolttá teszi, a rendkívüli hidegben az állam további tűzifát biztosít.