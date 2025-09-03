Megbénult az M1-es, roncsok akadályozzák a forgalmat

Három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 21-es és 22-es kilométerszelvény között. A bicskei önkormányzati tűzoltók vonultak a baleset helyszínére, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrofavedelem.hu.