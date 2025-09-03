Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Megbénult az M1-es, roncsok akadályozzák a forgalmat

hármas karambol
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 13:35
M1 autópályabaleset
A Budapest felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom.

Három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 21-es és 22-es kilométerszelvény között. A bicskei önkormányzati tűzoltók vonultak a baleset helyszínére, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrofavedelem.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
