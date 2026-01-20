Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Megszűnik a Budapesti Javítóintézet

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 07:43
Budapestbelügyminisztériummegszűnik
A belügyminiszter 2026. március 14. határnappal jogutód nélkül megszünteti a – 12 éves kortól – letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Budapesti Javítóintézetet.
A büntetés-végrehajtás 2025. december 10-én vette át a Budapesti Javítóintézetet, ahol akkor 59 letartóztatott – közöttük egy ukrán és egy pakisztáni állampolgárságú – fiatalkorút tartottak fogva. Átlagéletkoruk 16,6 év volt, a legidősebb 19 éves, a legfiatalabb 14 éves. A bíróságok 31 fiatalkorút rablás; hat fiút emberölés kísérlete; négy - négy főt szexuális erőszak, illetve lopás; két - két fiatalt súlyos testi sértés kísérlete, kifosztás, illetve jármű önkényes elvétele; egy - egy fiatalembert terrorcselekmény előkészülete, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés, emberölés előkészülete, személyi szabadság megsértése, zsarolás, garázdaság, kerítés, illetve egyedi azonosítójellel való visszaélés bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt tartóztattak le.

A rendelkezési jogkör gyakorlóinak jóváhagyásával a fogvatartott fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása 2026. január 20-án befejeződik – ettől az időponttól az intézmény tényleges feladatellátást nem végez.

A munkáltató tárgyalásokat kezd az intézmény közalkalmazotti tanácsával az intézkedés munkavállalókat érintő kérdéseiről; megkezdi a gazdasági feladatok végrehajtását és az ingatlan vagyonkezelői joga, valamint számlái megszüntetésének előkészítését.

Kiadó: Belügyminisztérium

