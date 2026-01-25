„A magyar kormány jó időben, fontos döntést hozott” – a nyugdíjasok üdvözlik a januári rezsistopot

Mint arról korábban a Bors már beszámolt, a rendkívüli hidegre való tekintettek Orbán Viktor a napokban bejelentette, hogy a kormány átvállalja a magyar családok terheit, azaz a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást. A januári rezsistop döntését az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület (ONYPE) elnöke is kitörő örömmel fogadta.

Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület (ONYPE) elnöke Fotó: ONYPE

Fontos segítség volt számunkra, a magyar nyugdíjasok számára, hogy az elmúlt években Európa legalacsonyabb energia árát fizettük Magyarországon. Ez nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások

- kezdte az egyesület közleményét Murvainé Láng Róza.

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület (ONYPE) elnöke ezt követően elmondta:

Azonban a most januárban tapasztalt extrém hideg komoly mértékben megnövelte kiadásainkat: többszöröse elfogyott a szokásos mennyiségű tűzifának, és sokszorosára nőtt a korábbi években megszokott gáz-, és áramfogyasztás is. Ez jóval nagyobb anyagi nehézséget okozhatott volna nekünk, mint a korábbi években. Éppen ezért a magyar kormány jó időben, fontos döntést hozott azzal, hogy bevezette a januári rezsistopot. Ez több mint kétmillió nyugdíjast érint és óv meg az extrém hideg okozta többletköltségektől, hiszen ezeket most nem nekünk kell fizetni, hanem az állam átvállalja azt.

Murvainé kifejtette, hogy ezért a kormány lépését üdvözölik, amely által könnyebben tudják segíteni a saját és unokáik életét is.

Bízunk továbbá abban is, hogy Magyarország vezetése nem enged a brüsszeli nyomásnak, amely a rezsicsökkentés eltörlésére irányul, mert az nagyon hátrányosan érintené a magyar nyugdíjasokat, havonta sok tízezer forintos többlet terhet okozva ezáltal

- zárta közleményét.