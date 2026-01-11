Veszélyes idő vár ránk a hét utolsó napján: szinte az egész országra riasztást adtak ki

Nem ért véget a havas napok száma, ugyanis marad továbbra is a borongós időjárás. Vasárnap, január 11-én sokfelé hullhat a hó országszerte a délelőtti órákban, míg délután már inkább hószállingózás várható. A csapadékos idő mellett az északnyugati szél erősre fordul, ami miatt több helyen hófúvások jöhetnek létre. Folytatódik a nagyon hideg idő: reggel -10, délután -5°C várható.
A szeles időjárás miatt a Hungaromet január 11-re tizenkét vármegyére elsőfokú, négy vármegyére másodfokú riasztást adott ki a következő szöveggel:
Hófúvás. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.
