Veszélyes idő vár ránk a hét utolsó napján: szinte az egész országra riasztást adtak ki

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 06:00
szél
Komoly gondokat okozhat a szél.
B. V.
A szerző cikkei

Nem ért véget a havas napok száma, ugyanis marad továbbra is a borongós időjárás. Vasárnap, január 11-én sokfelé hullhat a hó országszerte a délelőtti órákban, míg délután már inkább hószállingózás várható. A csapadékos idő mellett az északnyugati szél erősre fordul, ami miatt több helyen hófúvások jöhetnek létre. Folytatódik a nagyon hideg idő: reggel -10, délután -5°C várható.

Hideg időjárás és havazás: ez vár ránk vasárnap
Hideg időjárás és havazás: ez vár ránk vasárnap  Fotó: Köpönyeg.

Veszélyt tartogat a vasárnapi időjárás

A szeles időjárás miatt a Hungaromet január 11-re tizenkét vármegyére elsőfokú, négy vármegyére másodfokú riasztást adott ki a következő szöveggel:

Hófúvás. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki

 

 

