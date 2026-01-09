Kinek kell eltakarítania az ónos esőt? A válasz komoly összegbe kerülhet neked is!

Tél tábornok nem viccel: miközben túlvagyunk az évszak eddigi leghidegebb éjszakáján (a Nógrád vármegyei Szécsényben -25 Celsius-fokot mértek!), valamint jó pár nap komoly havazáson, addig péntekre két vármegyére is a legmagasabb, piros riasztást adták ki ónos eső miatt. Mindeközben az Operatív Törzs is figyelmeztet: aki teheti, ónos esőben ne induljon útnak, ekkor ugyanis pillanatok alatt minden veszélyesen csúszóssá válhat. És itt jön az egyik legfontosabb kérdés: mégis kinek a felelőssége, hogy a járdák biztonságosak legyenek? Ha nem tudjuk a választ, az bizony sok pénzünkbe kerülhet – figyelmeztet a Köpönyeg.hu oldala.

Kinek a felelőssége az ónos eső feltakarítása? Fotó: Shutterstock

Kinek kell az ónos esőt eltakarítania?

A legtöbben azt hiszik, az ónos esővel bevont járda feltakarítása minden esetben az önkormányzat feladata, a lakóknak nincs semmi közük hozzá. Ez azonban az esetek nagy többségében nem igaz!

Magyarországon az ónos eső eltakarítása és a síkosságmentesítés jellemzően az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kötelessége a ház előtti járdaszakaszon.

Ha a kötelességünket elmulasztjuk, 50 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak ránk, de még ennél is mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni, ha valaki elesik és megsérül, ezt követően pedig pert indít ellenünk.

Hogy takarítsuk fel a lefagyott ónos esőt?

Az ónos eső frissen könnyen eltüntethető, a veszélyt azonban épp az hordozza, hogy pillanatok alatt megfagy. Ha ez megtörtént, a következő praktikákat alkalmazhatjuk: