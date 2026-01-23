Hóval és ónos esővel keményít be az időjárás, de aztán jön a fordulat

Bár pénteken még dermesztő mínuszokra kell készülni, a hétvége már kedvezőbben alakul az időjárás előrejelzések szerint.
Pénteken sokfelé újra köd képződik, amely akár egész nap megmaradhat. Az erősen felhős vagy teljesen borult időben elszórtan hószállingózás, illetve ónos szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között alakul.
Szombaton zömében borult, párás idő ígérkezik, helyenként szitálással, a nap első felében akár ónos szitálással. Az idő tovább enyhül, a délutáni órákban 0 és plusz 7 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A délies szél többfelé élénk lesz.
Vasárnap továbbra is erősen felhős vagy borult égbolt valószínű, elszórtan csapadékkal. Északkeleten kezdetben ónos eső, később egyre inkább eső és szitálás várható. A legmagasabb hőmérséklet többnyire plusz 4, plusz 5 fok körül alakul, délen akár 8–10 fok is lehet - írja a Köpönyeg.
