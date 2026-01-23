Hóval és ónos esővel keményít be az időjárás, de aztán jön a fordulat

Bár pénteken még dermesztő mínuszokra kell készülni, a hétvége már kedvezőbben alakul az időjárás előrejelzések szerint.

Meglepetést tartogat az időjárás / Fotó: Unsplash

A következő napok időjárása

Pénteken sokfelé újra köd képződik, amely akár egész nap megmaradhat. Az erősen felhős vagy teljesen borult időben elszórtan hószállingózás, illetve ónos szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között alakul.

Szombaton zömében borult, párás idő ígérkezik, helyenként szitálással, a nap első felében akár ónos szitálással. Az idő tovább enyhül, a délutáni órákban 0 és plusz 7 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A délies szél többfelé élénk lesz.

Vasárnap továbbra is erősen felhős vagy borult égbolt valószínű, elszórtan csapadékkal. Északkeleten kezdetben ónos eső, később egyre inkább eső és szitálás várható. A legmagasabb hőmérséklet többnyire plusz 4, plusz 5 fok körül alakul, délen akár 8–10 fok is lehet - írja a Köpönyeg.