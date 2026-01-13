Hideg idő: brutális a hőmérséklet-különbség az ország egyes területei között

A délnyugati határvidék és Borsod között 18 Celsius-fok feletti hőmérséklet-különbség alakult ki kedd délben - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
Azt írták, északkeleten, keleten még fagyos az idő, és Borsodban és a Tiszántúlon még havazik, eközben délnyugaton plusz 8, 9 Celsius-fokot mértek, így ott gyorsan olvad a hótakaró.
A bejegyzéshez készített infografika szerint kedden délben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon mínusz 9,3 fokot mértek, míg a Baranya vármegyei Sellyén plusz 9,1 fok volt. Az országos átlaghőmérséklet mínusz 2,9 fok volt.
