Még nem takarítottad le a járdádról a havat? Keményen megbüntethetnek érte!

Törvényi kötelezettség írja elő, hogy a havat el kell takarítani a járdáról az adott ingatlan tulajdonosának, és aki ezt nem tartja be és baleset történik, akár több százezer forintos bírsággal és kártérítési kötelezettséggel számolhat.

Büntethetnek, ha nem takarítottad le a havat a járdádról / Illusztráció: Freepik.com

Akár fizetned is kell, ha nem takarítottad el a havat

Budapesten is panaszkodnak a gyalogosok, hogy nincsen eltakarítva a hó a házak elől. Ezzel nemcsak havas marad az út, de rendkívül balesetveszélyes, mivel csúszik. A jelenség több kerületben is gondot okoz.

Én azt látom, hogy a házaknak több, mint az ötven százalékánál egyáltalán nincsen eltakarítva, dehát ugye ennek például van egy olyan oka is, hogy sehol nem lehet már sót kapni, meg semmilyen szóróanyagot

- nyilatkozta a Tények riporterének az egyik járókelő.

Ennek következménye, hogy a hegyvidéki kerületek nagy részét még hó borítja. Egy helyi férfi tüskés jégtalppal a cipője alján mászkál, hogy ne csússzon alatta a jég. Kedden a városi rendészek le is zárták a második kerületi Aranka utcát arra az időre, amíg esett az ónos eső.

Ha egy ingatlan tulajdonos nem takarítja el a havat a háza elől és ott baleset történik, akkor az már magában szabályszegés.

„Ha valakinek a háza előtt vagy a társasház előtt valaki elesik, elcsúszik és a kezét vagy lábát eltöri, akkor a társasház vagy a tulajdonos kártérítési felelősséggel tartozik” - nyilatkozta Borbély Zoltán ügyvéd.

Az utak, terek tisztítása nem tartozik ide, mivel azok az önkormányzat felelőssége alatt állnak.