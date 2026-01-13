Még nem takarítottad le a járdádról a havat? Keményen megbüntethetnek érte!

Törvényi kötelezettség írja elő, hogy a havat el kell takarítani a járdáról az adott ingatlan tulajdonosának, és aki ezt nem tartja be és baleset történik, akár több százezer forintos bírsággal és kártérítési kötelezettséggel számolhat.
Budapesten is panaszkodnak a gyalogosok, hogy nincsen eltakarítva a hó a házak elől. Ezzel nemcsak havas marad az út, de rendkívül balesetveszélyes, mivel csúszik. A jelenség több kerületben is gondot okoz.
Én azt látom, hogy a házaknak több, mint az ötven százalékánál egyáltalán nincsen eltakarítva, dehát ugye ennek például van egy olyan oka is, hogy sehol nem lehet már sót kapni, meg semmilyen szóróanyagot
- nyilatkozta a Tények riporterének az egyik járókelő.
Ennek következménye, hogy a hegyvidéki kerületek nagy részét még hó borítja. Egy helyi férfi tüskés jégtalppal a cipője alján mászkál, hogy ne csússzon alatta a jég. Kedden a városi rendészek le is zárták a második kerületi Aranka utcát arra az időre, amíg esett az ónos eső.
Ha egy ingatlan tulajdonos nem takarítja el a havat a háza elől és ott baleset történik, akkor az már magában szabályszegés.
„Ha valakinek a háza előtt vagy a társasház előtt valaki elesik, elcsúszik és a kezét vagy lábát eltöri, akkor a társasház vagy a tulajdonos kártérítési felelősséggel tartozik” - nyilatkozta Borbély Zoltán ügyvéd.
Az utak, terek tisztítása nem tartozik ide, mivel azok az önkormányzat felelőssége alatt állnak.
