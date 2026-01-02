Máris teljes útzár van a főúton, most mentenek a súlyos balesetnél

Árokba hajtott egy személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében, a 44-es kilométernél. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével kiszabadítottak az autójából. A baleset helyszínére mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

Mentő is érkezett a balesethez

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Az időjárás balesetveszélyes helyzeteket teremthet

A nap folyamán elsősorban a Tiszántúlon lehet vegyes halmazállapotú csapadékra számítani, ami főleg havaseső lesz, kisebb körzetekben esetleg havazással. A péntek esti óráktól az ország déli felében is az eső folyamatosan átválthat havasesőbe, az éjféli órák környékén havazásba - írja az Útinform.