„Mindent megkaptam itt, amire szükségem van” – nagy volt a forgalom a Baleseti Intézet ambulanciáján

Egymás után gördülnek be a mentőautók a fővárosi Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (más néven: Országos Baleseti Intézet) ambulanciájára. Az előtérben törött karral, kificamodott bokával várnak sorukra azok, akiknek nem súlyos a sérülése. Ide a legtöbb ember csak akkor jut el, ha komoly baj történt. Mint az itt dolgozóktól megtudjuk, az utóbbi napokban a csúszós járdák, a lefagyott utak miatt különösen sokan kértek itt segítséget.

Megnéztük, hogyan zajlik a betegellátás a Baleseti Intézetben a nagy havazások után / Fotó: Bors

„A jégen csúsztam el a házunk előtt”

Mankóra támaszkodó nő érkezik az előtérbe. Térdrögzítő van rajta, a mozgása óvatos. Szilvia Budapesten esett el, nem is akárhogyan.

A házunk előtt csúsztam meg a jégen. Nem volt letakarítva a járda. Röntgen készült, ott már látszott a törés gyanúja, majd MR-re küldtek, és ott megerősítették: eltört a patellám

– mondja bánatosan.

Szilvia nincs egyedül, Más várakozó betegek is arról számolnak be, hogy a jeges, havas járdákon csúsztak el / Fotó: Bors

A patella, vagyis a térdkalács törése komoly sérülés. Szilviának három hét betegállományt javasolnak.

Kaptam térdrögzítőt, mankót és megelőzésképpen véralvadásgátlót is, amit naponta magamnak kell beadnom

– számol be. „Éjjel-nappal hordanom kell a rögzítőt. Mindent megkaptam itt, amire szükségem van, most már csak gyógyulnom kell” – teszi hozzá.

Szilvia mankóval jár, három hétig tart a gyógyulás / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Gombostűt sem lehetett volna leejteni a Baleseti Intézetben!

A kórházi dolgozók elmondják: a legnagyobb roham múlt pénteken volt.

Akkor egy gombostűt sem lehetett leejteni! Akkora volt az ambulancián a tömeg, hogy alig győztük

– mondja egyikük.

Most is többen várakoznak kéz- és lábtöréssel, sínben lévő végtagokkal. A gépkocsibejáratnál újabb mentő bukkan fel, hordágyon hozzák az újabb sérültet. A munka egy pillanatra sem áll meg, kit vizsgálatra, kit röntgenre küldenek, más a gipszelőbe sántikál vagy kerekesszéken viszi hozzátartozója.

Folyamatosan azon dolgoznak a mentők, orvosok, ápolók, hogy elláthassák a betegeket / Fotó: Bors

„Nemcsak több a beteg, másfélék is”

Dr. Viola Árpád, a Baleseti Központ főigazgatója részletesen beszámolt lapunknak arról, hogyan alakult a betegforgalom az elmúlt napokban. Elárulta, hogy a szilveszteri havazás óta folyamatosan több a betegük, de más-más sérülésekkel érkeznek.

Szilveszterről Újévre virradóra a beérkező betegek száma megduplázódott, tehát száz százalékkal emelkedett

– mondta. Ez azonban még nem a havazás miatt volt: „Ezek elsősorban alkoholos befolyásoltság, figyelmetlenség és a tűzijátékok okozta égési és egyéb sérülések voltak.”