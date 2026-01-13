„Mindent megkaptam itt, amire szükségem van” – nagy volt a forgalom a Baleseti Intézet ambulanciáján

Egymás után gördülnek be a mentőautók a fővárosi Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (más néven: Országos Baleseti Intézet) ambulanciájára. Az előtérben törött karral, kificamodott bokával várnak sorukra azok, akiknek nem súlyos a sérülése. Ide a legtöbb ember csak akkor jut el, ha komoly baj történt. Mint az itt dolgozóktól megtudjuk, az utóbbi napokban a csúszós járdák, a lefagyott utak miatt különösen sokan kértek itt segítséget.
Mankóra támaszkodó nő érkezik az előtérbe. Térdrögzítő van rajta, a mozgása óvatos. Szilvia Budapesten esett el, nem is akárhogyan.
A házunk előtt csúsztam meg a jégen. Nem volt letakarítva a járda. Röntgen készült, ott már látszott a törés gyanúja, majd MR-re küldtek, és ott megerősítették: eltört a patellám
– mondja bánatosan.
A patella, vagyis a térdkalács törése komoly sérülés. Szilviának három hét betegállományt javasolnak.
Kaptam térdrögzítőt, mankót és megelőzésképpen véralvadásgátlót is, amit naponta magamnak kell beadnom
– számol be. „Éjjel-nappal hordanom kell a rögzítőt. Mindent megkaptam itt, amire szükségem van, most már csak gyógyulnom kell” – teszi hozzá.
A kórházi dolgozók elmondják: a legnagyobb roham múlt pénteken volt.
Akkor egy gombostűt sem lehetett leejteni! Akkora volt az ambulancián a tömeg, hogy alig győztük
– mondja egyikük.
Most is többen várakoznak kéz- és lábtöréssel, sínben lévő végtagokkal. A gépkocsibejáratnál újabb mentő bukkan fel, hordágyon hozzák az újabb sérültet. A munka egy pillanatra sem áll meg, kit vizsgálatra, kit röntgenre küldenek, más a gipszelőbe sántikál vagy kerekesszéken viszi hozzátartozója.
Dr. Viola Árpád, a Baleseti Központ főigazgatója részletesen beszámolt lapunknak arról, hogyan alakult a betegforgalom az elmúlt napokban. Elárulta, hogy a szilveszteri havazás óta folyamatosan több a betegük, de más-más sérülésekkel érkeznek.
Szilveszterről Újévre virradóra a beérkező betegek száma megduplázódott, tehát száz százalékkal emelkedett
– mondta. Ez azonban még nem a havazás miatt volt: „Ezek elsősorban alkoholos befolyásoltság, figyelmetlenség és a tűzijátékok okozta égési és egyéb sérülések voltak.”
Ebben változás múlt hétfőről keddre virradóra jött, amikor megérkezett az első komoly havazás.
Ekkor a betegek száma 50 százalékkal nőtt
– tudtuk meg.
De nemcsak több volt a beteg, hanem ahogy említettük, más típusú sérülésekkel is érkeztek: ebben az időszakban ugrott meg igazán a könnyű végtagsérülések száma.
Sokkal több volt a csuklótörés,
– mondta. A műtétek számának növekedése azonban nem érte váratlanul az intézményt. Megnövelték a műtői kapacitást és előre megrendelték a szükséges implantátumokat is.
„Keddről szerdára már csak 5–10 százalékos volt az esetszám-növekedés, viszont arányaiban több volt a törés – körülbelül 10 százalékkal.”
A főigazgató szerint ennek egyik oka az lehet, hogy az idősebb, csontritkulásban szenvedő betegek eleinte megpróbálnak otthon maradni, de egy-két nap után kénytelenek kimozdulni.
Minél idősebb valaki, annál nagyobb az esélye a csontsűrűség-zavarnak. Ilyenkor már egy kisebb esés is töréssel járhat
– mondta a főigazgató, aki szerint a sérülések sajnos a gyerekeket sem kímélték:
„A gyereksérülések száma is nőtt a síelés és a korcsolyázás következtében. Őket elsősorban a János Kórházba vitték” – tette hozzá a főigazgató.
Ezt pedig jól mutatja a Heim Pál Gyermekkórház egy friss Facebook-posztja, amely szerint a szombati napon 16 gyermekből 9 szánkóbaleset miatt szorult traumatológiai vagy sebészeti ellátásra.
A kórház így figyelmeztet:
Ez jól jelzi, mennyire kockázatos lehet a nem megfelelően választott helyszín, ahol túl sokan vannak, vagy ha nem figyelünk és nem vigyázunk mások testi épségére. A biztonságos pálya és az alapvető szabályok betartása jelentősen csökkentheti a sérülések esélyét. Mindenki vigyázzon magára, és ha baj van, akkor vagy hívjanak mentőt, vagy a sürgősségi ügyeletünkre várjuk a gyerekeket, hogy segíteni tudjunk.
A kórházak Budapest szerte érzik a megnövekedett esetszámot. A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet egy friss videóban mutatta be, hogyan állnak helyt a hóban, fagyban, még a megemelkedett betegszám mellett is.
