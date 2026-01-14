Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Most kaptuk a hírt: ekkor dől el Gyárfás Tamás sorsa

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 10:10
A hírek szerint február elején dönt a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványáról. Gyárfás Tamást tavaly áprilisban mondta ki bűnösnek és ítélte hét év börtönbüntetésre a Fővárosi Ítélőtábla, mint felbujtót.
1998. februárjában végzett a médiacárral, Fenyő Jánossal a szlovák és a magyar maffia bérgyilkosa, Jozef Rohac. A bűnténnyel kapcsolatban csakhamar felmerült egy rivális, Gyárfás Tamás neve, az újságírót azonban csak 2025 tavaszán ítélték el jogerősen, mint felbujtót. Az úszószövetség egykori elnökének a verdikt szerint hét évet kell a rácsok mögött töltenie, habár kedvezményekkel hamarabb szabadulhat.  

20250410_103020_HBCP5212 Gyárfás Tamás
Ekkor dől el Gyárfás Tamás sorsa / Fotó: Hatlaczki Balazs

Hamarosan eldől Gyárfás Tamás sorsa

A Magyar Nemzetet a bíróság nemrég úgy tájékoztatta, február harmadikán, tárgyaláson kívüli tanácsülésen dönt a Kúria a Fenyő-gyilkosság ügyében - ez azt jelenti, hogy nem lesz nyilvános ülés vagy tárgyalás, iratok alapján hoznak határozatot. A felbujtásért elítélt Portik Tamás és Gyárfás Tamás ugyanis felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után, ezért került az ügy a Kúriára. A bűnügyben a Legfőbb Ügyészség is lépett. Korábbi kérdésre azt is elmondták: indítványozták, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn. Portik esetében akkor még nem közöltek semmit, mert a Legfőbb Ügyészség nyilatkozata „előkészítési folyamatban” volt, de várhatóan az ő vonatkozásában is a jogerős ítélet hatályban tartását indítványozták.

Gyárfás Tamás egyébként tavaly májusban vonult be a börtönbe, jelenleg is Kecskeméten raboskodik. Lapunknak egy ismerőse elmondta, Gyárfást senki sem pécézte ki magának a rácsok mögött, a rabtársai tisztelik, az őrök pedig emberségesen bánnak vele. A családjával természetesen tarthatja a kapcsolatot, de szeretné, ha minél hamarabb hazamehetne.

 

