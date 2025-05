Így telt Gyárfás Tamás első napja a börtönben - ez van a zárkájában

Gyárfás Tamás a kecskeméti börtön idős részlegén fogja letölteni büntetését, mely kedvezmények esetén valamivel több, mint öt év lesz. Az egykori tévés behívója azonban a váci börtönbe szólt, oda vonult be múlt hét pénteken (május 16.). Egy zöld autó utasaként érkezett, a bejáratig tartó néhány métert kamerák kereszttüzében tette meg. Gyorsan lépkedve jutott el a börtön bejáratáig, ahol aztán az ajtón belépve eltűnt az őt kérdező riporterek szeme elől.

Gyárfás Tamás a börtön bejárata felé. Hét évre ítélték az egykori producert Fotó: HírTV

Mi történt Gyárfás Tamással a bevonulása után?

A 76 éves korábbi úszószövetségi vezető első napja ugyanolyan rutin szerint telt, mint bármely más, büntetését megkezdő rabé.

Ahogy bezáródott mögötte a váci börtön kapuja, első lépésként ellenőrizték a személyazonosságát. Második lépésként átnézték a csomagjait, amit nem tarthat magánál, azt letétbe helyezték. Ezután fényképet készítettek róla és ujjlenyomatot vettek. Ennek végeztével megvizsgálta a börtönorvos. Feljegyezte esetleges sérüléseit, kikérdezte a betegségeiről. De nemcsak az egészségügyi állapotáról, hanem másról is faggatta, így többek között a körülményeiről, céljairól. A raktár a következő állomás, ahol megkapta a rabruhát és az ágyneműt.

Egy kép a rácsok mögött. A váci börtön kápolnájához vezető út Fotó: bors

A raktár után kezdődött meg a rezsimbe sorolás. Ez egy olyan eljárás, amiben azt vizsgálják, várhatóan ki mennyire együttműködő. Minél enyhébb rezsimbe kerül a rab, annál szabadabb az élete a börtönben, és annál több lesz a lehetősége.

Gyárfás Tamás nem Vácott, hanem Kecskeméten tölti majd büntetését, egy időseknek fenntartott részlegen, ahol a zárkákban nincsenek emeletes ágyak, csúszásmentessé tették a burkolatot, kapaszkodókat helyeztek ki és segédeszközök is rendelkezésre állnak a mozgáshoz. A börtönorvos gyakorta ránéz klienseire, egyénre szabott terápiát írhat fel az időseknek, a pszichológus pedig rendszeresen felméri a mentális állapotukat. Természetesen, az időskorú rabok is tévézhetnek, olvashatnak, napilapokra fizethetnek elő, rádiózhatnak és állapotuktól függően, sportolhatnak. Ha szükséges, családtagjaikkal is gyakrabban találkozhatnak.