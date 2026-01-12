Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-7°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt a két dolgot teszi Gyárfás Tamás a börtönben - szabadulására vár az ismert producer

börtön
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 09:00
fenyő jánosgyárfás tamáskúria
Nem veszítette el a szabadulásba vetett reményét a börtönben ülő korábbi sportvezető. Gyárfás Tamás két fontos dologgal köti le magát, az egyhangúsággal teli hétköznapokban.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Fenyő János 1998. február a luxusautójával a piros jelzésnél megállt a Margit körút és a Margit utca kereszteződésénél, majd Jozef Rohac, a szlovák és a magyar maffia bérgyilkosa odalépett mellé, és gépfegyverrel kivégezte. Bár a bűncselekménnyel összefüggésben, mint a médiacézár fő riválisának szinte azonnal felmerült Gyárfás Tamás neve, az újságírót csak 2025 tavaszán ítélték el jogerősen, mint felbujtót.

2018-ban indult a per, melynek Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnök és médiavállalkozó volt az egyik vádlottja.
2018-ban indult a per, melynek Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnök és médiavállalkozó volt az egyik vádlottja. 
Fotó: Koszticsák Szilárd /  MTI

Az úszószövetség egykori, luxushoz szokott elnökének a verdikt szerint 7 évet kell a rácsok mögött kibírnia, igaz, kedvezményekkel hamarabb szabadulhat.

Zamecsnik Péter, Gyárfás ügyvédje még 2025 júniusában beadta a felülvizsgálati kérelmet, de a Kúria azóta sem hozott semmilyen érdemi döntést.

Egyelőre nincs új fejlemény

 – mondta a Borsnak a sztárügyvéd.

Gyárfást karácsonyra sem engedték haza. Információink szerint a börtönben igyekszik elfoglalni magát, elsősorban olvasással, és nem túl megterhelő sportolással tölti a mindennapjait. A börtön házirendjéhez alkalmazkodik, a magatartásával kapcsolatban nem merültek fel problémák.

Egy ismerősétől úgy tudjuk, Gyárfást senki sem pécézte ki magának a rácsok mögött, a rabtársai tisztelik, az őrök pedig emberségesen bánnak vele. A családjával természetesen tarthatja a kapcsolatot, de szeretné, ha minél hamarabb hazamehetne.

Az ismert producer sorsa a Kúria kezében van. Egy biztos, Gyárfás Tamás már régen megbánta, hogy konfliktusba került Fenyő Jánossal. A bűncselekmény elkövetését tagadja, még a Fővárosi Ítélőtáblán, az utolsó szó jogán is arról beszélt, hogy nincsenek gyilkos hajlamai.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu