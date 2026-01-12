Ezt a két dolgot teszi Gyárfás Tamás a börtönben - szabadulására vár az ismert producer

Fenyő János 1998. február a luxusautójával a piros jelzésnél megállt a Margit körút és a Margit utca kereszteződésénél, majd Jozef Rohac, a szlovák és a magyar maffia bérgyilkosa odalépett mellé, és gépfegyverrel kivégezte. Bár a bűncselekménnyel összefüggésben, mint a médiacézár fő riválisának szinte azonnal felmerült Gyárfás Tamás neve, az újságírót csak 2025 tavaszán ítélték el jogerősen, mint felbujtót.
Az úszószövetség egykori, luxushoz szokott elnökének a verdikt szerint 7 évet kell a rácsok mögött kibírnia, igaz, kedvezményekkel hamarabb szabadulhat.
Zamecsnik Péter, Gyárfás ügyvédje még 2025 júniusában beadta a felülvizsgálati kérelmet, de a Kúria azóta sem hozott semmilyen érdemi döntést.
Egyelőre nincs új fejlemény
– mondta a Borsnak a sztárügyvéd.
Gyárfást karácsonyra sem engedték haza. Információink szerint a börtönben igyekszik elfoglalni magát, elsősorban olvasással, és nem túl megterhelő sportolással tölti a mindennapjait. A börtön házirendjéhez alkalmazkodik, a magatartásával kapcsolatban nem merültek fel problémák.
Egy ismerősétől úgy tudjuk, Gyárfást senki sem pécézte ki magának a rácsok mögött, a rabtársai tisztelik, az őrök pedig emberségesen bánnak vele. A családjával természetesen tarthatja a kapcsolatot, de szeretné, ha minél hamarabb hazamehetne.
Az ismert producer sorsa a Kúria kezében van. Egy biztos, Gyárfás Tamás már régen megbánta, hogy konfliktusba került Fenyő Jánossal. A bűncselekmény elkövetését tagadja, még a Fővárosi Ítélőtáblán, az utolsó szó jogán is arról beszélt, hogy nincsenek gyilkos hajlamai.
