Gyárfás Tamás összetört a rácsok mögött - nagyon aggódnak érte a szerettei

Fenyő János, 1998. február 11-én ült be utoljára a luxusautójába. A baráti társaságában korábban gyakran beszélt arról, hogy szerinte az életére törnek, de ismerősei bíztak abban, hogy csupán az üldözési mánia szól a milliárdosból. A VICO urával végül a szlovák és a magyar maffia bérgyilkosa végzett. A bíróság megállapítása szerint, Portik Tamás bízta meg ezzel Jozef Rohácot, Gyárfás Tamás felkérésére.
A magyar igazságszolgáltatás, a bűncselekmény után 27 évvel hirdetett csak jogerősí ítéletet, a Fenyő-gyilkosság ügyében. Ugyan azt korábban kimondták, hogy a Margit híd közelében levő piros lámpánál megálló vállalkozót, az alvilági körökben Patkány és Fogász becenéven is emlegetett bűnöző lőtte szitává, de további esztendőket kellett arra várni, hogy a két felbujtó felett is kimondják a verdiktet.
Gyárfás, a közismerten sikeres és jómódú vállalkozó jelenleg is büntetését tölti. Ugyan ügyvédje, Zamecsnik Péter június közepén benyújtotta a felülvizsgálati kérelmet, az ügyben még nem született döntés. Az ügyészség a kérelem elutasítását indítványozta.
Még nem kaptunk hivatalos értesítést, én is csak a sajtóban olvastam erről. Túlzott jelentősége egyébként nincs, hiszen nem az ügyészség, hanem a Kúria kezében a döntés
– mondta a Borsnak a jogász.
A védencéről annyit közölt lapunkkal, hogy a rácsok mögött teljesen összetört. Információink szerint ezt a szerettei is tudják, ezért igencsak aggódnak érte.
- Mindenki belegondolhat, milyen érzés lehet a szabadságát elvesztenie egy olyan embernek, akinek otthon medence és jakuzzi állt rendelkezésére, a börtönben pedig az is meg van határozva, hogy hetente hány alkalommal állhat a zuhany alá. Tamás szereti a finom ételeket, de a rácsok mögött nem éppen Michelin-csillagos séfek dolgoznak – mondta Gyárfás egy ismerőse.
