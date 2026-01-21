Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Orbán Viktor elindult: Aláírjuk a Béketanács alapító okiratát

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 19:16
Elkezdődött Orbán Viktor utazása.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy különleges videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta az utazásának első pillanatait – és azt is elárulta, hova megy és miért.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Irány Davos, Trump elnök úr meghívására. Aláírjuk a Béketanács alapító okiratát. 🕊️

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
