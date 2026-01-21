Orbán Viktor elindult: Aláírjuk a Béketanács alapító okiratát

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy különleges videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta az utazásának első pillanatait – és azt is elárulta, hova megy és miért.

Orbán Viktor

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Irány Davos, Trump elnök úr meghívására. Aláírjuk a Béketanács alapító okiratát.

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.