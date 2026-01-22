Most kaptuk az MVM rendkívüli közleményét: azonnal felfüggesztették a rezsiszámlák kiküldését

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor a rendkívüli hidegre való tekintettel rezsistopot jelentett be, melynek értelmében a megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a kormány átvállalja a családoktól.

Ezen döntés értelmében az MVM azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését – jelentette be közleményében az energiaszolháltató.

A vállalat holnapján megosztott közleményében hozzátette, hogy mivel a további részletek egyelőre még nem ismertek, ezért arra kérik ügyfeleiket, hogy várják meg részletes tájékoztatást, abban az esetben is, ha esetleg már megkapták az aktuális számlájukat, és be is fizették azt, és akkor is, ha a napokban kapnak már korábban kiállított számlát az MVM-től – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök azt mondta, hogy a beavatkozásra azért van szükség, mert az elmúlt hetekben tapasztalható időjárás miatt mindenki rendkívüli fűtéskiadásokkal szembesült.