Forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópályán

A közlemény szerint előbb a két belső, majd a két külső sávot zárják le a budaörsi Tesco körhíd és az Egérúti csomópont között.

Forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán szombaton Fotó: Forrás: Pexels /Pixabay (illusztráció)

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedők türelmét és megértését kéri.

Indulás előtt érdemes tájékozódni a korlátozáshoz és a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, valamint ajánlott navigációs és közösségi autós alkalmazásokat is használni az optimális útvonal megtervezése érdekében - írták.