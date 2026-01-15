Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség a Media Markthoz: vérfürdőt rendezett egy migráns

Németország egyre súlyosabb válsággal küzd. A migráció okozta rendbontások és bűncselekmények egyre gyakrabban fordulnak elő. A legutóbbi borzalmas incidens során egy migráns férfi támadt az ulmi Media Markt két mit sem sejtő alkalmazottjára. Az egyik sérült életveszélyes állapotba került, míg a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. Az elkövető a támadás után elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül utolérték.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német rendőrség fegyverhasználattal állított meg egy rendezetlen jogi státusú, eritreai származású bevándorlót, aki egy elektronikai áruházban – jelenleg még tisztázatlan körülmények között – késsel rátámadt két dolgozóra – áll a Ripost beszámolójában.

Az incidens január 14-én, a kora délutáni órákban történt Ulm egyik peremkerületében, egy Media Markt üzletben.

A sajtó beszámolói szerint a migráns férfi előzmény nélkül elveszítette önuralmát a boltban, majd hirtelen kést vett elő, és két alkalmazottat megszúrt: egyiküket hátba, a másikat mellkason érte a támadás. Az egyik sérült egy 25 éves férfi, aki életveszélyes állapotban került kórházba, ahol azonnali operációt hajtottak végre rajta. A másik érintett, egy 22 éves munkavállaló, enyhébb sérüléseket szenvedett, őt szintén ellátták az orvosok. A támadást követően az elkövető elmenekült az üzletből, de rövid időn belül elfogták.

A kiérkező rendőrök egy közeli csomópontnál érték utol, és felszólították, hogy tegye le a kést és működjön együtt. Mivel ennek nem tett eleget, a rendőrség lőfegyvert alkalmazott. A férfit több lövés találta el, súlyos sérülésekkel őt is kórházba szállították.

A hatóságok eddigi megállapításai szerint a gyanúsított egy 29 éves, Eritreából érkezett migráns férfi, akit korábban már nyilvántartottak Németországban. A médiában megjelent információk alapján korábban erőszakos bűncselekmények miatt szabadságvesztését töltötte, és nem sokkal az eset előtt szabadult.

A rendőrség ugyanakkor közölte, hogy a cselekmény indítéka továbbra sem ismert, és sem politikai, sem terrorcselekményre utaló körülményt nem azonosítottak. Az ügy kivizsgálását a tartományi bűnügyi hivatal és az ügyészség folytatja, a nyilvánosságot többek között a DPA hírügynökségen keresztül tájékoztatták. A hatóságok hangsúlyozták: az eset után a lakosság nem volt veszélyben, az elkövetőt ártalmatlanná tették, az érintett üzlet pedig csak a helyszínelés lezárását követően nyitott ki újra.