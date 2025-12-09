Ezt nem láttuk jönni: holnaptól van érvényben, erre készüljenek az autósok

Az utóbbi napokban, hetekben viszonylag hullámzó volt az üzemanyag ára Magyarországon, ráadásul jó ideig stagnált is a benzin és a gázolaj. Most a holtankoljak.hu megosztotta, mire számíthatunk december 10-től – az biztos, hogy sokan meg fognak lepődni, de nem kell aggódni, nem kaptunk olyan rossz hírt.

Nem kell sietni a tankolással / Illusztráció: Karnok Csaba / Délmagyarország

Kiderült, hogy szerdán nem kell drágulásra számítani a hazai töltőállomásokon.

A portál információi szerint december 10-én nem változik a benzin nagykereskedelmi ára, viszont a gázolajé elvileg bruttó 3 forinttal csökkenni fog – vagyis 1 liter benzin továbbra is átlagosan 567 Ft-ba fog kerülni, 1 liter gázolaj pedig átlagosan 576 Ft-ra fog csökkenni szerdától.

A benzint vásárolóknak nem kell rohanniuk tankolni, a gázolajt fogyasztó járművekkel közlekedők pedig ezek alapján jobb, ha várnak holnapig a tankolással.