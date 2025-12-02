Egy napig bírd ki tankolás nélkül: ennyivel kell kevesebbet fizetni a kutakon!

Újabb árváltozást jelentettek be: mind a gázolaj, mind a benzin ára csökken.

A gázolaj és a benzin ára is csökken szerdától

Fotó: Takács József / Észak Magyarország

Így változik meg szerdára a benzin ára

Jó hírt kaptak az autósok: csak egy napot kell kibírniuk tankolás nélkül, ugyanis szerdától, december 3-tól ismét csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, mely csökkenés garantáltan a kutakon is érvényesül majd. A Holtankoljak információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára literenként bruttó 2 forinttal, a gázolajé ugyancsak 2 forinttal csökken majd.

Jelenleg, december 2-án a következő átlagárak érvényesek a benzinkutakon: