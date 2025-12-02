Egy napig bírd ki tankolás nélkül: ennyivel kell kevesebbet fizetni a kutakon!

Újabb árváltozást jelentettek be: mind a gázolaj, mind a benzin ára csökken.
Jó hírt kaptak az autósok: csak egy napot kell kibírniuk tankolás nélkül, ugyanis szerdától, december 3-tól ismét csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, mely csökkenés garantáltan a kutakon is érvényesül majd. A Holtankoljak információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára literenként bruttó 2 forinttal, a gázolajé ugyancsak 2 forinttal csökken majd.
Jelenleg, december 2-án a következő átlagárak érvényesek a benzinkutakon:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.