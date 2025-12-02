Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy napig bírd ki tankolás nélkül: ennyivel kell kevesebbet fizetni a kutakon!

benzin
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 10:20
üzemanyaggázolaj
Jó hír az autósoknak! Mutatjuk, hogy változik a gázolaj és a benzin ára!

Újabb árváltozást jelentettek be: mind a gázolaj, mind a benzin ára csökken.

A gázolaj és a benzin ára is csökken szerdától
A gázolaj és a benzin ára is csökken szerdától
Fotó: Takács József / Észak Magyarország

Így változik meg szerdára a benzin ára

Jó hírt kaptak az autósok: csak egy napot kell kibírniuk tankolás nélkül, ugyanis szerdától, december 3-tól ismét csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, mely csökkenés garantáltan a kutakon is érvényesül majd. A Holtankoljak információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára literenként bruttó 2 forinttal, a gázolajé ugyancsak 2 forinttal csökken majd.

Jelenleg, december 2-án a következő átlagárak érvényesek a benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 572 Ft/liter
  • Gázolaj: 582 Ft/liter 
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu