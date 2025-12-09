Meghökkentek a budapestiek: Parkolónak nézte a buszmegállót egy sofőr, döbbenetes meglepetés várt rá

Egészen felháborító esetről számolt be a BKK, ugyanis a minap a Stefánia út / Thököly út buszmegállóban egy magára hagyott autó több mint fél órán át akadályozta a fel- és leszállást. Jól meglepődhetett a sofőr, ugyanis ezek után a BKK és a FÖRI munkatársai elszállították a járművet, ráadásul feljelentést tettek a vezetővel szemben – arról nem is beszélve, hogy ilyenkor a bírságot és az elszállítás díját is ki kell fizetnie.

Buszmegállóba parkolt egy sofőr / Illusztráció: Gé

Kérjük, figyeld a táblákat, parkolj és közlekedj szabályosan, hogy a busz is, az utasok is elférjenek. Köszönjük!

– figyelmeztetett a BKK.

Képek is vannak az esetről: