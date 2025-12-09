Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghökkentek a budapestiek: Parkolónak nézte a buszmegállót egy sofőr, döbbenetes meglepetés várt rá

buszmegálló
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 16:50
bkkparkoló
Több mint fél órán át akadályozta a fel- és leszállást.

Egészen felháborító esetről számolt be a BKK, ugyanis a minap a Stefánia út / Thököly út buszmegállóban egy magára hagyott autó több mint fél órán át akadályozta a fel- és leszállást. Jól meglepődhetett a sofőr, ugyanis ezek után a BKK és a FÖRI munkatársai elszállították a járművet, ráadásul feljelentést tettek a vezetővel szemben – arról nem is beszélve, hogy ilyenkor a bírságot és az elszállítás díját is ki kell fizetnie.

Buszmegállóba parkolt egy sofőr / Illusztráció: Gé

Kérjük, figyeld a táblákat, parkolj és közlekedj szabályosan, hogy a busz is, az utasok is elférjenek. Köszönjük!

– figyelmeztetett a BKK.

Képek is vannak az esetről:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu