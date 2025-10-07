Kitört a pánik a buszmegállóban: holtan esett össze egy nő Mátészalkán

Egy nyugdíjazott mentős, Komár Imre éppen bevásárlásával végzett, mikor nagy zűrzavar alakult ki Mátészalka egyik buszmegállójában. Rögtön odasietett megnézni, mi történt. Kiderült, hogy a buszmegállóban esett össze egy nő.

Buszmegállóban esett össze egy nő Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Egy 60 év körüli nő összeesett a buszmegállóban, mire a mentős odaért a beteg már nem lélegzett. Komár Imre megvizsgálta, majd megkezdte az újraélesztést, közben az egyik szemtanút a mentő értesítésére instruálta.

Perceken belül meg is érkezett az esetkocsi a helyszínre és közösen folytatták a nő életmentését. A gyors és szakszerű mentés sikert ért, mikor a nő keringése visszatért és stabil állapotban kórházba tudták szállítani.

Bajtársaink végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a beteget

- írja az Országos Mentőszolgálat oldala.