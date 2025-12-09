Gyomorforgató állapotok: édességgyártó működését függesztette fel a Nébih

Egy édesipari termékeket előállító létesítményben tartott ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), aminek az lett az eredménye, hogy súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok miatt a létesítményben végzett tevékenységet azonnali hatállyal felfüggesztették – állítólag az egész létesítmény rendezetlen, zsúfolt, higiéniailag kifogásolt volt.

A gyártóhelyiségben egy helyen a falon a csempe hiányos, másik helyiségben a járólap töredezett volt. A padlóösszefolyó több helyen el volt dugulva, a csatornaszem hiányzott azokról. A berendezések, eszközök, az egyik hűtő kívül-belül, valamint a tárolókocsik is erősen szennyezettek voltak. Egy helyiségben az ajtó félig leszakadt.

A mosogató helyiség, a mosogatómedence szennyezett volt, a zuhanyzóban, öltözőszekrényen oda nem illő dolgokat (dobozok, táska, ruha) tároltak, így rendeltetésszerűen nem lehetett azt használni. A higiénikus kézmosás feltételei néhány kézmosónál nem voltak biztosítottak. Az alapanyagokat több esetben alátétláda/raklap használata nélkül tárolták a padozaton (kartonlapon). Továbbá az ott dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége, lejárt

– írta a Nébih.

Azt is közölték, hogy az ellenőrzés során minden jogsértő termékkel kapcsolatban megtörtént az intézkedés. A vállalkozásokat érintő eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van.