Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait: milliárdos volt a tét

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 08:35
ötöslottónnyerőszámok
Megérte ikszelni! Ezek voltak az ötöslottó e heti nyerőszámai.

Ismét hatalmas volt a tét az ötöslottón. Aki eltalálja a nyerőszámokat, milliárdossá válhatott volna – sajnos azonban ezúttal nem volt telitalálatos. De azért egy négyessel is szép összeget lehetett hazavinni!

Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait!
Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait!  Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek voltak az ötöslottó nyerőszámai december 6-án

December 6-án este ismét lottósorsolást tartottak, és ki is húzták a 49. játékhét nyerőszámait az ötöslottón és a jokeren.

28 (huszonnyolc)

44 (negyvennégy)

52 (ötvenkettő)

64 (hatvannégy)

86 (nyolcvanhat)

A héten nem volt telitalálatos szelvény, így a jövő héten már 2,1 milliárd forintért lehet játszani az ötöslottón. Négyes azonban 21 darab is akadt: a szerencsések kicsivel több, mint 2,3 millió forintot kapnak fejenként. 

A Joker e heti nyerőszáma: 661807.

A Jokeren sem volt telitalálat, a következő héten a várható főnyeremény 95 millió forint lesz.

