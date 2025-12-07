Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait: milliárdos volt a tét

Ismét hatalmas volt a tét az ötöslottón. Aki eltalálja a nyerőszámokat, milliárdossá válhatott volna – sajnos azonban ezúttal nem volt telitalálatos. De azért egy négyessel is szép összeget lehetett hazavinni!
December 6-án este ismét lottósorsolást tartottak, és ki is húzták a 49. játékhét nyerőszámait az ötöslottón és a jokeren.
28 (huszonnyolc)
44 (negyvennégy)
52 (ötvenkettő)
64 (hatvannégy)
86 (nyolcvanhat)
A héten nem volt telitalálatos szelvény, így a jövő héten már 2,1 milliárd forintért lehet játszani az ötöslottón. Négyes azonban 21 darab is akadt: a szerencsések kicsivel több, mint 2,3 millió forintot kapnak fejenként.
A Joker e heti nyerőszáma: 661807.
A Jokeren sem volt telitalálat, a következő héten a várható főnyeremény 95 millió forint lesz.
