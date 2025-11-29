Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait! Nagy volt a tét!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1.681.765 forint; 3 találatos szelvény 2955 darab, nyereményük egyenként 16.775 forint; 2 találatos szelvény 77.620 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.
Joker: 802493
