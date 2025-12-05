Időjárás: tovább melegszik pénteken a hőmérséklet, 13 fokot is mérhetünk

Az elmúlt hét fagyos napjai után tovább melegszik decemberi időjárásunk a hét utolsó munkanapjára. Keleten ugyanis fokozatosan tovább szakadozik a felhőzet, aminek köszönhetően a nap is várhatóan kisüt. Nyugaton azonban még borongósabb idő lesz. Csapadék nem várható, azonban a szél megélénkül.
A hőmérséklet 5–13 fokig melegszik, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Nyugodt napunk lesz:
Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű
- közölte a HungaroMet.
