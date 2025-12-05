Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Időjárás: tovább melegszik pénteken a hőmérséklet, 13 fokot is mérhetünk

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 06:30
decemberelőrejelzés
A Tiszántúlon lesz a legmelegebb.
B. V.
A szerző cikkei

Az elmúlt hét fagyos napjai után tovább melegszik decemberi időjárásunk a hét utolsó munkanapjára. Keleten ugyanis fokozatosan tovább szakadozik a felhőzet, aminek köszönhetően a nap is várhatóan kisüt. Nyugaton azonban még borongósabb idő lesz. Csapadék nem várható, azonban a szél megélénkül.

Tovább melegszik időjárásunk
Tovább melegszik időjárásunk Fotó: Köpönyeg

Tovább melegszik időjárásunk

A hőmérséklet 5–13 fokig melegszik, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Nyugodt napunk lesz:

Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű

 - közölte a HungaroMet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu