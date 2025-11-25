Időjárás-előrejelzés: érkezik a melegfront, ám továbbra sem érdemes elpakolni az esernyőt

Az időjárás-előrejelzés szerint kedden délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék, sokfelé számíthatunk esőre is. A levegő tovább melegszik, a maximumok elérhetik a +10-14 °C-ot. A délnyugati szél több helyen élénk.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is az eső miatt adtak ki figyelmeztetést, több vármegye is citromsárga riasztást kapott: ezeken a területeken 24 óra alatt több mint 20 milliméter csapadék is hullhat.
Szerdán a reggeli, délelőtti órákban még előfordulhat eső, majd nyugat felől a viharossá erősödő északnyugati szél hatására csökken a felhőzet. Délután már csak záporok, helyenként hózápor fordulhat elő. A hőmérséklet 3–7 °C közé esik vissza.
Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk, csak elszórtan alakulhat ki gyenge csapadék. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, a maximumok körülbelül +5 °C-ig emelkednek.
Pénteken felhős, borult idő a valószínűbb, helyenként kisebb esővel. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -1 °C körüli fagy, délután pedig nagyjából 5 °C várható - írja a Köpönyeg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.