Időjárás-előrejelzés: érkezik a melegfront, ám továbbra sem érdemes elpakolni az esernyőt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 06:30
Az előrejelzés szerint a csapadék több hullámban fog érkezni, sokfelé számíthatunk esőre. Mutatjuk, milyen időjárás várható a napokban!
Az időjárás-előrejelzés szerint kedden délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék, sokfelé számíthatunk esőre is. A levegő tovább melegszik, a maximumok elérhetik a +10-14 °C-ot. A délnyugati szél több helyen élénk.

időjárás, felhőszakadás, vihar
Időjárás-előrejelzés: a napokban továbbra is többfelé számíthatunk esőre / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is az eső miatt adtak ki figyelmeztetést, több vármegye is citromsárga riasztást kapott: ezeken a területeken 24 óra alatt több mint 20 milliméter csapadék is hullhat.

Több vármegye is riasztást kapott az eső miatt / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Ilyen időjárás várható a napokban

Szerdán a reggeli, délelőtti órákban még előfordulhat eső, majd nyugat felől a viharossá erősödő északnyugati szél hatására csökken a felhőzet. Délután már csak záporok, helyenként hózápor fordulhat elő. A hőmérséklet 3–7 °C közé esik vissza.

 

Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk, csak elszórtan alakulhat ki gyenge csapadék. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, a maximumok körülbelül +5 °C-ig emelkednek.

 

Pénteken felhős, borult idő a valószínűbb, helyenként kisebb esővel. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -1 °C körüli fagy, délután pedig nagyjából 5 °C várható - írja a Köpönyeg.

 

