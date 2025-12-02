Mutatjuk Európa legszebb karácsonyi házát – megható történet hívta életre - képgaléria

A Bad Tatzmannsdorfi, azaz tarcsafürdői Karácsonyi Ház jótékonysági rendezvényei évek óta varázslatos adventi hangulattal kápráztatják el a világ minden tájáról érkező látogatókat. Itt, a szomszédban, a magyar határtól nem messze, Ausztriában, Tarcsafürdőn található Európa legszebb karácsonyi háza, a Bad Tatzmannsdorfi Karácsonyi Ház, amely piros és arany gömbdíszekkel, valamint több mint 900.000 égővel pazar látványt nyújt. Itt található egyúttal Európa egyik legnagyobb, felfújható karácsonyi figurából álló gyűjteménye, ráadásul a figurák között a mikuláson kívül híres rajzfilmszereplők is felbukkannak.

A mikulás mellett más híres figurák is felbukkannak a tarcsafürdői Karácsonyi Házban.Ez Európa legszebb karácsonyi háza. Fotó: weihnachtshaus.org

Ilyen Európa legszebb karácsonyi háza – Rajzfilmfigurákkal és látványos elemekkel díszítik

A Karácsonyi Házat fenntartó szervezet, a Weihnachtshaus több mint 30 éve szerzi be a legújabb felfújható karácsonyi figurákat, főként az Egyesült Államokból. A legtöbbjük a Disney családból származik, de más tematikus karakterek is felbukkannak. Olyan kabalafigurák jelennek meg, mint a Grinch, Mickey és Minnie egér, Elsa a Jégvarázsból, Stitch a Lilo és Stitch-ből, Daisy és Donald kacsa, SpongyaBob Kockanadrág, Stuart és Micimackó. Idén a Karácsonyi Ház vendége a varázslatos Hókirálynő, aki hópelyheivel örvendezteti meg a gyerekeket. Számos „karácsonyi manó” szorgoskodott augusztus eleje óta a Karácsonyi Ház előkészítésén. A vendégeket a Mikulás, egy hóember és rénszarvasok kísérik.

A jótékonysági kezdeményezést 2010 óta szervezik. Az egész úgy kezdődött, hogy a ház tulajdonosának a barátnője meghalt leukémiában és négy gyermeket hagyott hátra. Rajtuk akart segíteni, ezért díszítette fel a barátai segítségével pazarul a házat. A bevételt azóta is jótékony célokra használják fel, így például a Vöröskereszt, kórházak és állatvédelmi szervezetek is kaptak már adományt, több százezer euró értékben.

Galériánkban mutatjuk a káprázatos karácsonyi házat és a legismertebb rajzfilmalakokat. A képek az alapítvány honlapjáról származnak.