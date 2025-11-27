Jó hír az autósoknak, már csak egy napot kell kibírni tankolás nélkül: jelentős árváltozás érkezik

Ismét jó hír érkezett az autósoknak: mindössze egy napot kell kibírni tankolás nélkül, pénteken, november 28-án ugyanis mind a benzin, mind a gázolaj ára csökken, ráadásul ez utóbbi jelentősen, így a mainál olcsóbb árakkal találkozhatunk majd a benzinkutakon.

Jelentősen csökken a gázolaj ára

Örülhetnek az autósok: csökken a gázolaj és a benzin ára is

A Holtankoljak információi szerint minden üzemanyag nagykereskedelmi ára csökken péntektől: a benzin literéért bruttó 2 forinttal, a gázolajért pedig 9 forinttal kevesebbet kell fizetni, mely árváltozás minden bizonnyal a kutakon is megjelenik majd.

Ma, 2025. november 27-én a következő átlagárak érvényesek: