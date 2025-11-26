Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Borús, párás időre van kilátás a hét második felében

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 06:30
A hétvégi havazást követő keddi enyhülés után marad a párás levegő. Javarészt borús párás időre kell számítani.

Borús, párás idő veszi át a főszerepet. November utolsó napjaiban még bemutatkozik az őszi párás borult időjárás mielőtt beköszönne a december.

Borús, párás időjárásra kell számítani az elkövetkezendő napokban.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Borús, néhol csapadékos, párás levegővel búcsúzik a november

Beléptünk az utolsó őszi hónap utolsó hetébe, és bár havazás nem várható, borult és párás időjárás annál inkább.
A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán reggelig még sok helyen eshet, majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet, északkeletre szorul vissza a csapadék. Erős lesz az északnyugati szél. 6-7 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Csütörtökön változóan rétegfelhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Reggel -5, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken borult, párás idő valószínű, délen kisebb eső, szitálás is kialakulhat. Reggel ismét gyengén fagyhat, délután pedig marad a +5 fok fokos maximum.

Szombaton folytatódik a borús, párás idő. Továbbra is délen fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél gyenge marad. +2, és +7 fok között mozoghat a hőmérséklet.

 

