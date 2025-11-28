Időjárás: erre lehet számítani a hétvégén

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 06:30
Az idő is felmelegedik kissé.

Pénteken délkelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak elvétve alakul ki. Reggel -1, délután +4 fok körüli időjárás várható. A szél néha megélénkül.

Csapadékmentes időjárás várható / Illusztráció: Freepik.com

Időjárás előrejelzés: végre plusz fokok lesznek

Változóan felhős időre van kilátás szombaton, eleinte délen, délutántól északnyugaton több felhővel. Foltokban ködös lesz a levegő. Plusz 6 fok várható délután.

Vasárnap a ködfoltok megszűnése után délkelet felől rétegfelhőzet terjeszkedik. Csapadék nem lesz. Marad a 6 fok körüli maximum - írja a Köpönyeg.

Erősen felhős, párás, néhol tartósan borult idő valószínű hétfőn. 3 és 9 fok között mozoghat a hőmérséklet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
