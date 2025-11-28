Időjárás: erre lehet számítani a hétvégén

Pénteken délkelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak elvétve alakul ki. Reggel -1, délután +4 fok körüli időjárás várható. A szél néha megélénkül.

Csapadékmentes időjárás várható / Illusztráció: Freepik.com

Időjárás előrejelzés: végre plusz fokok lesznek

Változóan felhős időre van kilátás szombaton, eleinte délen, délutántól északnyugaton több felhővel. Foltokban ködös lesz a levegő. Plusz 6 fok várható délután.

Vasárnap a ködfoltok megszűnése után délkelet felől rétegfelhőzet terjeszkedik. Csapadék nem lesz. Marad a 6 fok körüli maximum - írja a Köpönyeg.

Erősen felhős, párás, néhol tartósan borult idő valószínű hétfőn. 3 és 9 fok között mozoghat a hőmérséklet.