Sötét jövőt jósol a mesterséges intelligencia Evo 2 modellje, amit egy vírus megtervezésére kértek amerikai kutatók. A Stanford Egyetem kutatói az így létrehozott vírust baktériumok ellen vetnék be, nagy hasznot remélve különböző – eddig kevesebb eredménnyel kezelt betegségek ellen. Igen ám, de egy másik chatbot nem feltétlenül így gondolta mindezt. Szerinte az orvosi áttöréseket eredményezhető MI-vírusból még akár pusztító biológiai fegyver is lehet...

Vajon kell félnünk a mesterséges intelligencia által megalkotott vírustól? / Képünk illusztráció: unsplash

Képtelen beletörődni kéthetes kisfia elvesztésébe a nagydorogi csecsemőgyilkosságban megölt gyermek édesapja.

A gyanú szerint az újszülött gyermeket a saját édesanyja ölte meg.

A baba gyászoló édesapja képtelen beletörődni a történtekbe. Attila a Borsnak elárulta: állandóan a kisfiára gondol.

Rendszeresen kijárok hozzá a temetőbe. Ez jutott nekem, ami nem normális! Egyáltalán nincs rendben, hogy egy ártatlan kisfiúnak 2 hetes korában meg kellett halnia. Erre nem létezhet észszerű magyarázat

– mondta az összetört férfi, aki természetesen tudni szeretné az igazságot, hogy pontosan mi történt a gyermekével. A nyomozás még tart, a jogerős bírósági ítéletre pedig bizonyára sokáig várni kell még.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság teljesen összetörte a gyászoló apát (Olvasói fotó)

Továbbra sincs semmi nyoma a hirtelen eltűnt, 41 éves jászjákóhalmai nőnek.

Péter Csilla már több mint egy hete tűnt el. A szülei otthonában látta utoljára a családja, akik kétségbeesetten igyekeznek megtudni, hogy mi történt a lánnyal.

A rendőrség továbbra is körözést folytat az ügyben, amelyről most újabb részletek derültek ki.

Péter Csilla eltűnése kapcsán a lány testvére, Katalin árult el új információkat lapunknak. Fotó: Police.hu

Aranyosi Péter jól megtanulta, hogy a Tisza Párt emberei hogyan bánnak az újságírókkal. Az elnök, Magyar Péter a Dunába lökné őket, kedvenc katonája, a bukott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz pedig nekiesik az újságíróknak, két kézzel löki el azt a riportert, aki kérdezni meri. Ugyanezt teszi a párt szimpatizánsa, a magát humoristának mondó Aranyosi Péter is. Aztán pedig ilyen szánalmas magyarázkodásba kezd.

Nem éppen a higgadtság az, ami jellemzi a közismert humoristát a felvételeken.

Csorba Dávid az elmúlt években sokszor írt gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, miként éli meg, hogy a krónikus izomsorvadás a saját testébe zárta. A Duchenne-szindrómás férfi ugyanis több mint egy évtizede ágyhoz kötötten éli a mindennapjait, de ahelyett, hogy hagyná a betegség maga alá temesse, ezentúl másokon fog segíteni. Már csak

egy dolog választja el attól, hogy teljesen az alapítványára fókuszálhasson.

