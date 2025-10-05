Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális videó: A tiszás humorista, Aranyosi Péter eltorzult fejjel, agresszíven ellökött egy riportert

Aranyosi Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 19:55 / FRISSÍTÉS: 2025. október 05. 20:01
Ruszin-Szendi RomuluszJuhász Péter
Aranyosi Péter először alázni próbálta az őt felkérdező riportert, majd fizikai agresszióhoz folyamodott. Van még így helye a közéletben?

Puzsér Róbert a Kossuth térre hirdetett tüntetést az álhírgyártó barátai melletti kiállás jegyében. Miután a Megbékélés menetét le kellett fújni, úgy gondolták, hogy Juhász Péter és még a saját nevét is meghamisító félőrült "próféta" mellé állnak. Mint ismert, Lázok/Látó János találta ki a "Zsolti bácsizást", amit Juhász Péter tényként kezdett el terjeszteni szerte az országban és a közösségi oldalakon. Aztán amikor kiderült, hogy bizony felelősséget kell vállalni a tetteikért és a hatóságok előtt is felelniük - és bizonyítani - kell, hirtelen Juhász Péter lett a nemzet áldozata. Itt jegyeznénk meg: Juhász Péter azóta sem adott választ arra az igazán fontos kérdésre, hogy ha egy pedofilügyben bizonyítékai vannak, miért nem tett feljelentést a rendőrségen...

 

Ezen a bohózatba illő tüntetésen jelent meg a Tisza Párt humoristája, Aranyosi Péter, aki kifejezetten agresszíven fellökte az őt kérdező riportert, Varga Ádámot. Amikor a riporter feltette neki a kérdést, hogyan is mondhatott olyat, hogy 

"örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt tagja, mert valaki legalább tud sortüzet vezényelni",

 akkor először alázni próbálta a riportert, hogy szerinte Varga Ádám nem elég iskolázott ahhoz, hogy erről beszélgetni tudnának, majd amikor a riporter nem tágított, az egyetlen megoldáshoz folyamodott, amit ismert: az erőszakhoz. 

A riporter bevallása szerint először keményen belemarkolt a fenekébe (!), majd eltorzult arccal megpróbálta ellökni Aranyosi Péter.

Többekben felmerült a kérdés a videót nézve: az erőszaknak van helye a közéletben? És így Aranyosi Péternek van helye a közéletben?

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu