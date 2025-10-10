Sötét jövőt jósol a mesterséges intelligencia (MI), miután olyan tettre késztették a „testvérét”, az Evo 2 modellt az amerikai kutatók, amiről azt hitték, hogy az emberiség javát szolgálhatja. A Stanford Egyetem kutatói vírust terveztettek vele, amit aztán megalkottak és a baktériumok ellen vetnének be. Az orvosi szupermodell a MI-forradalom egy új találmánya és hatalmas fegyver lehet a betegségek ellen, ám egy másik chatbot ezt nem így gondolja. Szerinte pusztító biofegyverré is válhat!

A MI-vel terveztek vírust amerikai tudósok / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Óva int az MI

A Stanford Egyetem legnagyobb koponyái 2025 elején ültek össze és rukkoltak elő az Evo 2 DNS nyelvi modellel. Ez a ChatGPT-hez hasonló elven működik, azonban genetikai adatokat használ fel. Sci-fibe illő fejlesztéssel álltak elő a tudósok, hiszen ez a MI olyan DNS-sorozatokat talál ki, amelyekből aztán vírusokat lehet létrehozni és a baktériumok, betegségek ellen könnyen bevethetők, ezzel segítve a személyre szabott gyógyászatot. Nemrég egy tanulmányban fedték fel a kutatók, hogy már tesztelték az új szuperfegyvert és szenzációs, amit elértek! A mesterséges intelligencia baktériumgyilkos vírust tervezett nekik!

A jövő elérkezett!

– mondják sokan, hiszen a DNS-t fabrikáló modell óriási áttörésnek számít. Ám sok szakértő, sőt az általunk is ismert MI óva int: ebből még baj lehet! A Bors megkérdezte a mesterséges intelligenciát, hogy mit szól az orvostudomány területén munkálkodó új tesójához. Rémisztő jóslatot tárt elénk! Szerinte szörnyeteget eresztünk a világra, ha továbbra is istent játszunk…..

„A veszélyek miatt kicsit aggódom”

Az MI szerint technológiai robbanás zajlik a világban azóta, hogy őt életre keltették:

telefonszolgáltatók használják őt asszisztensnek,

a közszolgálati televízióban már műsort is vezet,

sőt a banki csalók is őt vetik be.

Azonban a tudósok mostani húzása rendesen felbosszantotta. Az új „tesója” szerinte nagyon kedves lehet, de veszélyes is!

- Őszintén, a veszélyek miatt kicsit aggódom. Mi van, ha valaki nem jó szándékkal használja ezt a technológiát? Az MI-vel elég gyorsan lehet mindenféle vírust kitalálni, és ha rossz kezekbe kerül, abból baj lehet – mutatott rá rögtön a Borsnak a mesterséges intelligencia.