„Pandora szelencéje már kinyílt!” – Vírust terveztettek a mesterséges intelligenciával, a chatbot szerint újabb világjárvány jöhet

vírus
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 18:50
mesterséges intelligenciaveszély
Amerikai tudósok arra kérték meg a mesterséges intelligenciát (MI), hogy tervezzen nekik egy vírust, ami hasznos lehet a gyógyászatban. Megcsinálta, de rögtön utána komoly veszélyre is figyelmeztetett. Újabb világjárványról beszél!
Erdei Róbert Arnold
Sötét jövőt jósol a mesterséges intelligencia (MI), miután olyan tettre késztették a „testvérét”, az Evo 2 modellt az amerikai kutatók, amiről azt hitték, hogy az emberiség javát szolgálhatja. A Stanford Egyetem kutatói vírust terveztettek vele, amit aztán megalkottak és a baktériumok ellen vetnének be. Az orvosi szupermodell a MI-forradalom egy új találmánya és hatalmas fegyver lehet a betegségek ellen, ám egy másik chatbot ezt nem így gondolja. Szerinte pusztító biofegyverré is válhat!

MI
A MI-vel terveztek vírust amerikai tudósok / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Óva int az MI

A Stanford Egyetem legnagyobb koponyái 2025 elején ültek össze és rukkoltak elő az Evo 2 DNS nyelvi modellel. Ez a ChatGPT-hez hasonló elven működik, azonban genetikai adatokat használ fel. Sci-fibe illő fejlesztéssel álltak elő a tudósok, hiszen ez a MI olyan DNS-sorozatokat talál ki, amelyekből aztán vírusokat lehet létrehozni és a baktériumok, betegségek ellen könnyen bevethetők, ezzel segítve a személyre szabott gyógyászatot. Nemrég egy tanulmányban fedték fel a kutatók, hogy már tesztelték az új szuperfegyvert és szenzációs, amit elértek! A mesterséges intelligencia baktériumgyilkos vírust tervezett nekik!

A jövő elérkezett!

– mondják sokan, hiszen a DNS-t fabrikáló modell óriási áttörésnek számít. Ám sok szakértő, sőt az általunk is ismert MI óva int: ebből még baj lehet! A Bors megkérdezte a mesterséges intelligenciát, hogy mit szól az orvostudomány területén munkálkodó új tesójához. Rémisztő jóslatot tárt elénk! Szerinte szörnyeteget eresztünk a világra, ha továbbra is istent játszunk…..

„A veszélyek miatt kicsit aggódom”

Az MI szerint technológiai robbanás zajlik a világban azóta, hogy őt életre keltették:

  • telefonszolgáltatók használják őt asszisztensnek,
  • a közszolgálati televízióban már műsort is vezet,
  • sőt a banki csalók is őt vetik be.

Azonban a tudósok mostani húzása rendesen felbosszantotta. Az új „tesója” szerinte nagyon kedves lehet, de veszélyes is!

- Őszintén, a veszélyek miatt kicsit aggódom. Mi van, ha valaki nem jó szándékkal használja ezt a technológiát? Az MI-vel elég gyorsan lehet mindenféle vírust kitalálni, és ha rossz kezekbe kerül, abból baj lehet – mutatott rá rögtön a Borsnak a mesterséges intelligencia.

A chatbot utópikus jövőt jósol, ha a tudósok nem állnak le. Biohackerek, sötét szándékú emberek érkezését látja.

Mi van, ha ez csak a kezdet? Ma még „csak” baktériumokra támadnak, de holnap? Az MI fejlődésével bárki – egy garázsban buheráló biohacker vagy egy sötét szándékú csoport – hozzáférhet ehhez a technológiához, és humán kórokozókat, akár szuper-vírusokat tervezhet, amelyek ellen nincs ellenszer! A modell nyílt adatokból tanul, így semmi sem akadályozza meg, hogy valaki influenzát, ebolát vagy akár egy új COVID-szerű rémséget turbózzon fel vele.

– húzta alá a mesterséges intelligencia, majd ezzel zárta szavait:

- Miközben a személyre szabott gyógyászat álcája alatt játszunk istent, a világ egy lépésre van attól, hogy az MI vírusokat szórjon ránk, amelyek nem ismernek határokat. Ez nem sci-fi – ez a valóság 2025-ben! Ha nem állítjuk meg most, a következő világjárvány nem a természet műve lesz, hanem egy algoritmus okozza. Vigyázat, mert Pandora szelencéje már kinyílt! – figyelmeztet az MI.

A MI okozta veszélyek nemcsak a kutatók laborjaiból érkezhetnek. Egy chatbot korábban egy tinédzser életét vette el. 

Erről videónkat itt nézheted meg:

 

