Itt van Aranyosi Péter magyarázata az agresszív támadásra az újságíró ellen

Vicsorítva, két kézzel, és vállal lökött el egy újságírót Aranyosi Péter. Aztán jött a gyáva magyarázat, nem is úgy volt ám az, csak sietett, mert pisilnie kellett.
Aranyosi Péter jól megtanulta, hogy a Tisza Párt emberei hogyan bánnak az újságírókkal. Az elnök, Magyar Péter a Dunába lökné őket, kedvenc katonája, a bukott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz pedig nekiesik az újságíróknak, két kézzel löki el azt a riportert, aki kérdezni meri.
Ugyanezt teszi a párt szimpatizánsa, a magát humoristának mondó Aranyosi Péter is. Aztán pedig szánalmas magyarázkodásba kezd. Aranyosi a Facebook-odalán azt írta, pisilnie kellett, ezért sietett, a riporter pedig szerinte rálépett a lábára, ezért támadt rá vicsorogva, agresszíven. Szerinte így történt. Pechjére videó készült az egészről. Ez valami egészen másról tanúskodik.
