„Nem lenne képes megölni a saját gyerekét” – váratlan fordulat állt be a nagydorogi csecsemőgyilkosságban

Hírt kapott a börtönből a családja, a nagydorogi babagyilkossággal gyanúsított nőről. Mint arról a Bors beszámolt, a rendőrségre augusztus 20-án bejelentés érkezett, hogy eltűnt egy 2 hetes kisfiú. Az egyenruhások azonnal keresni kezdték Zalánkát, de már csak a holttestét találták meg. Azonnal egyértelművé vált, hogy az újszülöttet megölték. Viktóriát, a kisfiú édesanyját a bíróság letartóztatta.
A nő szerettei hisznek az ártatlanságában. Olga, az édesanyja bízik benne, hogy hamarosan kiderül, hogy a lányának semmi köze a borzalmas bűncselekményhez. Érvelése szerint Viktória a nagyobbik, már 5 éves fiát is példásan nevelte, és sosem mutatkoztak rajta az agresszió jelei.
Szeretném már a lányomnak személyesen is elmondani, hogy bízom benne, és tudom, hogy nem lenne képes megölni a saját gyerekét. Sajnos a látogatásra még mindig nem kaptunk engedélyt, gondolom a nyomozás érdekei miatt. Anyaként azonban ebben a helyzetben azt érzem a legfontosabbnak, hogy Viktória ne érezze magát egyedül a gyászában
– mondta Olga a Borsnak, és hozzátette: a gyanúsított ügyvédje a héten, végre egy jó hírt is közölni tudott vele.
- Megkaptuk az engedélyt, hogy csomagot, elsősorban tiszta ruhát, és pénzt küldjünk neki. Egyszerre maximum 10 ezer forintot lehet a kiétkeztetésre juttatni az ő nevére, hogy a börtönboltban kávát, teát, vagy csokoládét vásárolhasson magának – magyarázta az unokáját gyászoló nagymama.
Egyelőre nem született döntés arról, hogy – szigorú biztonsági intézkedések mellett -, Viktóriát kiengedik-e Zalánka temetésére. A szakértők szerint erre kevés az esély.
