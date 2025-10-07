Nagydorogi csecsemőgyilkosság: „Képtelen vagyok megválni a halott kisfiam ruháitól, játékaitól!”

Mint azt a Bors megírta, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy eltűnt egy 2 hetes újszülött. Azonnal keresni kezdték a kis Zalánkát, de órákkal később már csak a holttestét találták meg. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal a kisfiú édesanyját gyanúsítják, Viktóriát letartóztatták.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság teljesen összetörte a gyászoló apát Fotó: Olvasói

A baba gyászoló édesapja képtelen beletörődni a történtekbe. Attila állandóan a kisfiára gondol.

Rendszeresen kijárok hozzá a temetőbe. Ez jutott nekem, ami nem normális! Egyáltalán nincs rendben, hogy egy ártatlan kisfiúnak 2 hetes korában meg kellett halnia. Erre nem létezhet észszerű magyarázat

– mondta az összetört férfi, aki természetesen tudni szeretné az igazságot, hogy pontosan mi történt a gyermekével. A nyomozás még tart, a jogerős bírósági ítéletre pedig bizonyára sokáig várni kell még.

Ebben a kiságyban aludt Zalánka Fotó: Bors

A szörnyűség után elköltöztem a Viktóriával és Zalánkával közös otthonomból. Képtelen voltam azok között a falak között maradni, ahol utoljára a karomban tartottam a fiamat. Reggel még elköszöntem tőle, megöleltem és a szemébe néztem, majd a nemzeti ünnep ellenére dolgozni mentem, hogy mindent megadhassak a családomnak

– emlékezett vissza Attila.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: a gyászoló édesapa munkával sem tudja elterelni a figyelmét

A férfi jelenleg is minden nap dolgozik az építőiparban.

Próbálnám elterelni a figyelmemet, de képtelen vagyok rá. Egyesek azt mondják, előbb-utóbb könnyebb lesz, de ez képtelenség. A kisfiamnak nagyon sok mindent, ruhácskákat és kisebb játékokat is megvettem. Ezeket elhoztam magammal az új lakóhelyemre, mert nem szeretnék tőlük megválni

– mesélte a gyászoló férfi, aki úgy érzi, a kisfia nélkül minden értelmetlenné vált.

„Mindig is erős ember voltam, de most nehezen tartom magamat. Amikor átveszem a munkámért járó fizetséget, először nem arra gondolok, hogy mit kell megvásárolnom magamnak, hanem arra, hogy mit vehetnék éppen Zalánnak. A fiam volt a legfontosabb ember az életemben, de valaki elvette tőlem” – jegyezte meg a gyászoló férfi, akinek most az a legfőbb célja, hogy méltó sírkövet állítson majd elhunyt kisbabájának. Tudja, hogy erre közel egy évet várnia kell, de már elkezdte a célra félretenni a keresetét.

